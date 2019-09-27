"Слуга народу" звинуватив Генпрокурора у бездіяльності щодо гучного вбивства

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відкладає узгодження тексту підозри одеському активісту Сергію Стерненку, який вбив людину під час самооборони.

Про це у Facebook написав народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський.

"За моїми даними Національна поліція підписала текст підозри Сергію Стерненку. А також клопотала про безальтернативній запобіжний захід – арешт. Підозра вже тиждень перебуває на узгодженні у Генпрокурора Руслана Рябошапки", – йдеться у повідомленні.

Дубінський публічно звернувся до Генпрокурора повідомити причини "зволікання з підписанням підозри і арештом убивці".

Руслан Рябошапка LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня 2018 року на Сергія Стерненка напали двоє чоловіків. Активіст почав оборонятися і завдав одному з нападників удару ножем у живіт, після чого той помер на місці НП.

Пізніше з'ясувалося, що затриманий поліцією учасник нападу на екслідера одеського "Правого сектора" Стерненка проходить у справі як свідок. Також Стерненка взяли під охорону працівники поліції особливого призначення.

Також у поліції пояснили, за що напали на активіста Стерненка.

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