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27 вересня • оновлено в 18:49
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"Слуга народу" звинуватив Генпрокурора у бездіяльності щодо гучного вбивства

10.6т Читати матеріал російською

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відкладає узгодження тексту підозри одеському активісту Сергію Стерненку, який вбив людину під час самооборони.

Про це у Facebook написав народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський.

"За моїми даними Національна поліція підписала текст підозри Сергію Стерненку. А також клопотала про безальтернативній запобіжний захід – арешт. Підозра вже тиждень перебуває на узгодженні у Генпрокурора Руслана Рябошапки", – йдеться у повідомленні.

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Дубінський публічно звернувся до Генпрокурора повідомити причини "зволікання з підписанням підозри і арештом убивці".

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня 2018 року на Сергія Стерненка напали двоє чоловіків. Активіст почав оборонятися і завдав одному з нападників удару ножем у живіт, після чого той помер на місці НП.

Пізніше з'ясувалося, що затриманий поліцією учасник нападу на екслідера одеського "Правого сектора" Стерненка проходить у справі як свідок. Також Стерненка взяли під охорону працівники поліції особливого призначення.

Також у поліції пояснили, за що напали на активіста Стерненка.

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Особи
Руслан Рябошапка Олександр Дубинський Сергій Стерненко
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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Лесюк Степан
Лесюк Степан
Таких дебілів Дубинських треба в першу чергу на передову, на мінні поля. Через таких сук гинуть тисячі чесних патріотів. Мій тато казав - "собаці-собача смерть". Це про таких. І вона його чекає
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Serov Oleg, Йо батюшки! Москаль защищает кучерявого еврея, такого быть не может! Этот Дубинский поц, говорил, что надо спалить украинцев, собравшихся на презентации предвыборной компании Порошенко. Его, шлемазла, укокошить первым надо, гниду Коломойского.
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Serov Oleg
Serov Oleg
Лесюк Степан, иди почитай книжки лучше,стёпка дол.боёб...,а тате подари кучу нацюцюрников...
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Валевич Борис
Валевич Борис
Дибинский - это собака и его дело только лаять, это животное никогда ничего полезного не сделает, а будет только воздух портить
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70rus xxx
70rus xxx
Это только на Окраине,обороняясь,получаешь статус убийцы?
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
70rus xxx, на пукистане убивая десятки и сотни тысяч, получаешь статус национального фюрерка
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