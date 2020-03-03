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3 березня • оновлено в 21:58
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/ Політика

"Слуга народу" зняла Вікторію Алексейчук ііз виборів на 179 окрузі

3.1т
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Кандидат від партії "Слуга народу" Вікторія Алєксєйчук відмовилася від участі в проміжних виборах народного депутата на 179 окрузі в Харківській області. ЦВК вже скасувала її реєстрацію.

Рішення було ухвалене на Вищій раді політсили, повідомляється на сторінці "Слуги народу" у Facebook.

Вікторія Алєксєйчук

Вікторія Алєксєйчук

facebook.com/sluganarodu.official

У партії зауважили, що поява серед кандидатів Юлії Світличної, самовисуванки та колишньої голови Харківської обласної держадміністрації, повністю змінило передвиборну кампанію.

"Головне політичне слово в Україні сьогодні – досвід. І не досвід корупції, а успішного управління в складному регіоні. Світлична є досвідченим управлінцем із конкретними успішними кейсами", – наголосили у політсилі.

Юлія Світлична

Юлія Світлична

rbc.ua

Тим часом Центральна виборча комісія вже скасувала реєстрацію Алєксєйчук, а також самовисуванця Олександра Діденка.

Рішення було ухвалено на засіданні ЦВК 3 березня на основі відповідних заяв кандидатів, повідомила пресслужба Центрвиборчкому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Комітеті виборців України заявили, що заміна половини членів виборчих комісій у 179 окрузі є нетиповою і викликає подив.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна
Теги
вибори в Україні Партія Слуга народу
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Гоша Злой
Гоша Злой
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