Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

''Слуга народу'' знову збирається на тренінг: планується участь і Зеленського

2.4т Читати матеріал російською

У середу, 28 серпня, партія "Слуга народу" проведе заключний тренінг перед роботою у Верховній Раді 9-го скликання.

Як стало відомо OBOZREVATEL із джерел у партії, за день до старту парламентської роботи генеральну зустріч з нардепами проведе президент Володимир Зеленський.

"Всім презентують законопроекти, які проголосують у перші дні роботи парламенту. Планується ухвалити багато всього й одразу, просто зі старту. Окрему увагу приділять і системі "Рада". Детально обговорять, що і як працює, а також як голосувати", — пояснило джерело.

Новини
Нове "шоу" від Зеленського і фаворити: як почне роботу Рада 9 скликання

Попередньо відомо, що 29 серпня парламент пропрацює кадрові питання — затвердить президію, обере прем'єр-міністра і Кабмін. Далі перейдуть до низки законопроектів, які контролюють дії безпосередньо народних депутатів.

Йдеться про зняття недоторканності, покарання за кнопкодавство і так далі. Це пріоритет Офісу президента.

Рада на низькому старті

Рада на низькому старті

Успішний старт провладної партії вигідний насамперед медійно. Також це допоможе значно знизити загострення пристрастей (тому що в опонентів не буде можливості для тривалої критики) й одразу ж протестувати своїх членів фракції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді 9-го скликання політичні партії "Голос", "Слуга народу" і "Батьківщина" можуть скласти коаліцію.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ексклюзив
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
14
6
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...