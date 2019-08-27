''Слуга народу'' знову збирається на тренінг: планується участь і Зеленського

У середу, 28 серпня, партія "Слуга народу" проведе заключний тренінг перед роботою у Верховній Раді 9-го скликання.

Як стало відомо OBOZREVATEL із джерел у партії, за день до старту парламентської роботи генеральну зустріч з нардепами проведе президент Володимир Зеленський.

"Всім презентують законопроекти, які проголосують у перші дні роботи парламенту. Планується ухвалити багато всього й одразу, просто зі старту. Окрему увагу приділять і системі "Рада". Детально обговорять, що і як працює, а також як голосувати", — пояснило джерело.

Попередньо відомо, що 29 серпня парламент пропрацює кадрові питання — затвердить президію, обере прем'єр-міністра і Кабмін. Далі перейдуть до низки законопроектів, які контролюють дії безпосередньо народних депутатів.

Йдеться про зняття недоторканності, покарання за кнопкодавство і так далі. Це пріоритет Офісу президента.

Рада на низькому старті

Успішний старт провладної партії вигідний насамперед медійно. Також це допоможе значно знизити загострення пристрастей (тому що в опонентів не буде можливості для тривалої критики) й одразу ж протестувати своїх членів фракції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді 9-го скликання політичні партії "Голос", "Слуга народу" і "Батьківщина" можуть скласти коаліцію.

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