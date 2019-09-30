"Слуга народу" змінить главу: у партії розкрили деталі

Партія "Слуга народу" планує провести з'їзд у кінці жовтня, на якому вирішить питання призначення нового голови партії.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив перший заступник лідера фракції "СН" у Верховній Раді Олександр Корнієнко. Крім того, на зборах планують вдосконалити статут політсили.

"Накопичилися питання різні, які треба терміново провести. Є юридичні питання. У нас є заява глави партії про те, що він хоче скласти повноваження. Таку заяву може ухвалити тільки з'їзд партії", – сказав політик.

Главою президентської партії є спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Відзначимо, останній з'їзд "Слуги народу" відбувся 9 червня в ботанічному саду імені Гришка в Києві.

Ілюстрація. З'їзд "Слуги народу"

Як писав OBOZREVATEL, раніше нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін розповів, що політична сила не буде позбавляти мандатів двох своїх депутатів, яких зловили на голосуванні у Раді за відсутніх колег.

Політики відбулися штрафами та вибаченнями. Однак, у майбутньому політсила має намір більш жорстко карати "кнопкодавів".

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