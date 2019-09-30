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1 жовтня • оновлено в 05:41
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"Слуга народу" змінить главу: у партії розкрили деталі

5.9т Читати матеріал російською

Партія "Слуга народу" планує провести з'їзд у кінці жовтня, на якому вирішить питання призначення нового голови партії.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив перший заступник лідера фракції "СН" у Верховній Раді Олександр Корнієнко. Крім того, на зборах планують вдосконалити статут політсили.

"Накопичилися питання різні, які треба терміново провести. Є юридичні питання. У нас є заява глави партії про те, що він хоче скласти повноваження. Таку заяву може ухвалити тільки з'їзд партії", – сказав політик.

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Главою президентської партії є спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Відзначимо, останній з'їзд "Слуги народу" відбувся 9 червня в ботанічному саду імені Гришка в Києві.

Ілюстрація. З'їзд "Слуги народу"

Ілюстрація. З'їзд "Слуги народу"

Як писав OBOZREVATEL, раніше нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін розповів, що політична сила не буде позбавляти мандатів двох своїх депутатів, яких зловили на голосуванні у Раді за відсутніх колег.

Політики відбулися штрафами та вибаченнями. Однак, у майбутньому політсила має намір більш жорстко карати "кнопкодавів".

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Україна
Теги
Партія Слуга народу політика
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