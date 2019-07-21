"Слуга народу" зібралася прибрати чотири міністерства: що відбувається

Партія "Слуга народу" допускає об'єднання Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерства молоді та спорту в одне відомство.

Про це розповів кандидат в нардепи від "Слуги народу", генеральний директор "1+1" Олександр Ткаченко в коментарі theБабелю. За його словами, зараз триває дискусія про об'єднання.

"Нас надихає досвід Сінгапуру, Великобританії та Франції", – сказав він. На питання, чи обговорювалося це питання з прем'єром, Ткаченко назвав це "питанням політичного рішення на рівні коаліції". "Але ми будемо ініціювати таку дискусію", – зазначив він.

Крім того, в партії "Слуга народу" розглядають можливість скасування Міністерства аграрної політики і продовольства як окремого відомства і додавання його в структуру Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Олександр Ткаченко Ліга.нет

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидат в народні депутати від "Слуги народу" і радник команди президента Микита Потураєв заявив, що в партії виступають за скасування Міністерства інформаційної політики.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!