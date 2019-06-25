"Слуга народу" заявила в поліцію на кандидатів-мажоритарників: що відомо

Президентська партія "Слуга народу" буде домагатися кримінальної відповідальності для кандидатів у народні депутати, які реєструються на мажоритарних округах, самовільно використовуючи бренд політсили.

За словами представника партії, адвоката Олександр Качури, відповідні заяви вже були подані в Міністерство внутрішніх справ, Національну поліцію і Генпрокуратуру, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні нами було подано повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке передбачене ст. 157 Кримінального кодексу України. Тобто введення виборців в оману", – заявив він у вівторок, 25 червня.

"Слуга народу"

Так, адвокат зазначив, що частина кандидатів вказали в своїх анкетних даних у заявах, які подавали в ЦВК при реєстрації, інформацію про те, що вони нібито працюють у приватному підприємстві "Слуга народу", ТОВ "Слуга народу" або громадських організаціях "Слуга народу", що має ознаки шахрайства.

"Всі ці громадські організації – ми нарахували більше 100 на сьогоднішній день – вони зареєстровані, як правило, за два дні до того моменту, як були подані документи. Тобто вбачається в цьому брудна технологія проти "Слуги народу", – поділився Качура.

Корреспондент.net

За його словами, суть технології полягає в тому, щоб виборці помилково віддали голос не за ту партію, за яку збиралися.

Качура також розповів, що деякі кандидати пішли далі і назвалися членами партії "Слуга народу", не будучи такими. За його даними, зафіксовано вже 85 таких випадків. Юристи політсили вже звернулися до Центрвиборчкому з проханням, щоб в бюлетенях ці особи не були закріплені за "Слугою народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше партія "Слуга народу" показала українцям кандидатів, які підуть на вибори від політсили за мажоритарними округами.

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