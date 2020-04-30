"Слуга народу" заступився за Тищенка у скандалі з "Велюром"
Народний депутат партії "Слуга народу" Микита Потураєв заявив, що розслідування журналістів про роботу ресторану "Велюр" Миколи Тищенка у період карантину, є некоректним.
Як він пояснив в інтерв'ю "Інтерфаксу", команда "Бігус.інфо" нібито не надала доказів того, що заклад дійсно працює.
"Вони зафіксували людей, які туди приїжджають, Тищенко написав, що використовує приміщення ресторану як свого роду київський штаб і дійсно таке може бути. Жодних підтверджень того, що зал ресторану працює, журналісти не привели – це абсолютно голослівні твердження", – сказав Потураєв.
Нардеп зазначив, що сам іноді заїжджає в ресторани, і для того, щоб забрати замовлення, заходить всередину закладу.
"Не буду називати ті ресторани, в які заїжджаю я, наприклад – вони не працюють, але працює кухня і заклад працює на доставку. Якщо у мене є можливість – я дзвоню, замовляю собі додому обід, заїжджаю дорогою, заходжу в засобах захисту фізично всередину цього закладу, забираю пакет із продуктами, йду з ним у машину і їду додому. Це означає, що я теж відвідав ресторан?" – сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше журналісти зняли, як до закладу "Велюр" на Льва Толстого, яке належить Миколі Тищенку, приїжджають політики і представники олігархів.
Українці бурхливо відреагували на гучну новину в мережі: одні користувачі назвали це "бенкетом під час чуми", інші задалися питанням – а як тепер влада буде вмовляти інших підприємців не працювати і нести збитки.
Тищенко, зі свого боку, спростував інформацію про те, що його елітний ресторан "Велюр" працює всупереч введеному в Україні карантину.
На своїй сторінці в Instagram він написав пост, в якому звинуватив журналістів "Бігус.Інфо" в продажності.
Пізніше нардеп раптово змінив свою позицію щодо скандалу з його рестораном "Велюр", подякувавши журналістам за розслідування.
Нагадаємо, діапазон цін на певні страви в ресторані Тищенка в 10 разів вищий, ніж у середньому київському кафе.