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1 травня • оновлено в 00:38
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"Слуга народу" заступився за Тищенка у скандалі з "Велюром"

1.4т
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Народний депутат партії "Слуга народу" Микита Потураєв заявив, що розслідування журналістів про роботу ресторану "Велюр" Миколи Тищенка у період карантину, є некоректним.

Як він пояснив в інтерв'ю "Інтерфаксу", команда "Бігус.інфо" нібито не надала доказів того, що заклад дійсно працює.

"Вони зафіксували людей, які туди приїжджають, Тищенко написав, що використовує приміщення ресторану як свого роду київський штаб і дійсно таке може бути. Жодних підтверджень того, що зал ресторану працює, журналісти не привели – це абсолютно голослівні твердження", – сказав Потураєв.

"Де докази?" "Слуга народу" заступився за Тищенка у скандалі з "Велюром"

Нардеп зазначив, що сам іноді заїжджає в ресторани, і для того, щоб забрати замовлення, заходить всередину закладу.

"Не буду називати ті ресторани, в які заїжджаю я, наприклад – вони не працюють, але працює кухня і заклад працює на доставку. Якщо у мене є можливість – я дзвоню, замовляю собі додому обід, заїжджаю дорогою, заходжу в засобах захисту фізично всередину цього закладу, забираю пакет із продуктами, йду з ним у машину і їду додому. Це означає, що я теж відвідав ресторан?" – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Микита Потураєв Микола Тищенко
Місце
Україна
Тег
Ресторан "Велюр"
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