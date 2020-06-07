Нардеп від "Слуги народу" Юрій Заславський заявив, що бійка, в якій його сильно побили, почалася через те, що він випадково зачепив іншу людину в черзі пляшкою.

Про це він повідомив "Стране". Варто відзначити, що бійка сталася на заправці на Житомирщині.

"У п'ятницю ввечері перед святами була так звана евакуація Києва, тому на заправках була маса людей. Багато хто зупинявся купити воду, хот-доги, тому була черга. Маса людей була, і ось так людина відреагувала. Я подумав, що він несерйозно, і собі спокійно пішов до свого автомобіля. Я цьому не надав значення, не думав, що це настільки серйозно, що це може когось зачепити для того, щоб бити людину. Але він мене наздогнав і почав наносити удари, я втратив свідомість", – сказав Заславський.

Він додав, що не розуміє, як взагалі можна так просто підняти руку на людину через дріб'язковий привід.

Юрій Заславський

"Для мене це нонсенс – бити людину. Хіба що в якихось екстремальних умовах, а не так, що я його випадково зачепив пляшкою. Це взагалі дурниці. У мене струс мозку з усіма наслідками, синці на обличчі. Поліція зараз займається", – повідомив парламентар.

За деякими даними, нападник був депутатом сільради. Але нардеп сказав, що особисто з ним не знайомий.

"Я з ним не знайомий. Ніколи в житті його не бачив. Не знаю толком, депутат він місцевої сільради, як кажуть. Мені ще ніхто нічого не розповідав. З вівторка буде більш зрозуміло", – сказав Заславський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інцидент стався 6 червня. В ході бійки 38-річний нардеп впав на землю і втратив свідомість. Він отримав травми – садна і подряпини обличчя, але від госпіталізації відмовився.

Пізніше у фракції "Слуга народу" повідомили подробиці.