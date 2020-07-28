"Слуга народу" заразився коронавірусом

Олексій Тітофф Політика 11:10, 28.07.2020 Оновлено: 11:36, 28.07.2020

Народний депутат від фракції "Слуги народу" Данило Гетманцев заразився коронавірусом (COVID-19).

Про це політик повідомив в Facebook. Також він розповів про хворобу колегам по фракції.

"Друзі, вчора здав тест на COVID-19. Тест позитивний. Звідки підчепив, не знаю. Тим, хто зі мною контактував з минулого понеділка (20 липня – Ред.), прошу здати тест. Вибачте, що новини не дуже. Буду намагатися виправитися", – розповів Гетманцев.

Данило Гетманцев потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу", а в штабі політичної сили від самого початку відповідав за податковий напрямок. У ВР Гетманцев очолив комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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