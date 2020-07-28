"Слуга народу" заразився коронавірусом
Пройдений ним тест на COVID-19 виявився позитивним
Нардеп сказав, що не знає, де міг заразитися
Політик закликав людей, хто з ним контактував перевіритися на коронавірус
Данило Гетманцев.
Народний депутат від фракції "Слуги народу" Данило Гетманцев заразився коронавірусом (COVID-19).
Про це політик повідомив в Facebook. Також він розповів про хворобу колегам по фракції.
"Друзі, вчора здав тест на COVID-19. Тест позитивний. Звідки підчепив, не знаю. Тим, хто зі мною контактував з минулого понеділка (20 липня – Ред.), прошу здати тест. Вибачте, що новини не дуже. Буду намагатися виправитися", – розповів Гетманцев.
Данило Гетманцев потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу", а в штабі політичної сили від самого початку відповідав за податковий напрямок. У ВР Гетманцев очолив комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.
"Слуга народу" заразився коронавірусом
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше депутат від "Слуги народу" Максим Перебийніс захворів коронавірусом.
Також нардеп від "Слуги народу" Володимир Ватрас заразився на COVID-19.
Народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко, який здолав коронавірус, розповів про своє лікування.
Нагадаємо, що у першій леді України Олени Зеленської був діагностований коронавірус.
Раніше президент Володимир Зеленський зізнався, що хотів спеціально заразитися коронавірусом. Так він прагнув підтримати людей, щоб їм було легше.