"Слуга народу" запропонувала провести вибори в Криму на кордоні

Депутатка Верховної ради від партії "Слуга народу" Олена Мошенець виступила з пропозицією провести вибори в анексованому Криму на кордоні з півостровом.

За її словами, там теоретично можна організувати спеціальні виборчі точки. Про це вона розповіла в інтерв'ю телеканалу ATR (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Найбільш прийнятною ситуацією я б бачила створення декілька точок, на яких можна взяти участь у виборах, десь ближче до кордону з Кримом. Або певних умов, щоб люди бачили і розуміли ситуацію в подальшому, і мали можливість це зробити", – заявила нардепка.

Олена Мошенець

Водночас вона висловила сумніви в реальній можливості проведення виборів на території анексованого півострова.

"Що б ми там не робили, ми розуміємо, що імплементувати ту місцеву владу, яку ми теоретично можемо обрати, на практиці буде складно. Поки що, мабуть, навіть неможливо", – визнала політикиня.

"Слуга народу" також зазначила, що нині момент немає реальних способів проведення українських виборів на півострові.

"Питання надскладне. Я не можу бути експертом в тому, як вийти з такої кризової ситуації. Але точно розумію, що не можна залишати Крим без місцевих виборів", – підсумувала Мошенець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Зеленський 15 лютого виступив на Міжнародній конференції з безпеки в Мюнхені, де розповів про необхідність місцевих виборів в Україні, включаючи окуповані Крим і Донбас.

У Криму відреагували, заявивши, що Україна може організувати таке голосування "лише для своїх громадян у разі відкриття консульства".

У Росії сполошилися через заяву президента України Володимира Зеленського про намір провести вибори в анексованому Криму, назвавши таку пропозицію нездійсненною.

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