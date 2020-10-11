"Слуга народу" замахнувся президентською булавою на шурина Разумкова

У Миколаєві народний депутат Ігор Негулевський булавою президента Володимира Зеленського із серіалу "Слуга народу" прогнав чайок з акваторії. Водночас він побічно згадав кандидата в мери міста Владислава Чайку – шурина глави ВРУ Дмитра Разумкова.

Зокрема, "слуга" записав ролик, у якому він пливе на катері Південним Бугом і кіношним реквізитом "відправляє в Росію" птахів. Відео опублікували "НикВести" в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Президентська булава в Миколаєві. Ось куди не подивитеся – Чайка. Може, досить? Пора Чайці вирушити додому в Росію. Чайко, йди!" – заявив він.

Скриншот. YouTube "НикВести"

Зазначимо, що Владислава Чайку, який є шурином спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, партія "Опозиційна платформа – За життя" висунула як кандидата на пост Миколаївського міського голови, тоді як від "Слуги народу" в мери йде Тетяна Домбровська.

Як повідомляють "НикВести", 10 жовтня "слуги" провезли "булаву" Зеленського через усі райони Миколаївської області. Реквізит із серіалу передається в межах туру "Президентська булава", мета якого – об'єднати Україну, і далі він повинен попрямувати до Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаєві вночі 8 жовтня спалили автомобіль кандидата в депутати Миколаївської міськради від "Слуги народу" Дениса Жело. Політик назвав паліїв "боязкими ідіотами" і заявив, що "їм його не зламати".