"Слуга народу" заговорив про необхідність визнання "української російської мови"

Народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв вважає, що в Україні необхідно окремо визнати "українську російську мову".

В ефірі програми "Хард із Влащенком" 29 вересня він заявив, що у нашій країні ця мова відрізняється від тієї, якою говорять у Росії, передає "Україна 24".

"Як філолог за першою освітою точно переконаний, що російська мова в Україні змінюється за багатьма параметрами", – сказав Потураєв.

Нардеп уточнив, що в середньостроковій або довгостроковій перспективі вона має стати окремою.

"Тоді в Росії буде російська мова, а в Україні... це питання для дискусії, як філологічної, так і в суспільстві", – додав "слуга народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський і Олег Волошин від фракції "Опозиційна платформа – За життя" запропонували дозволити виступати у Верховній Раді російською мовою.