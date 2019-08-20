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"Слуга народу" забрала кращі місця в Раді: з'явилася схема розсадки депутатів

1.6т Читати матеріал російською

Президентська партія "Слуга народу", яка за результатами виборів сформує монобільшість у парламенті, зайняла всі передні ряди перед трибуною, відтіснивши тим самим інші фракції назад.

Про це йдеться в матеріалі "Української правди" (щоб подивитися схему, доскрольте новину до кінця).

Примітно, що це стало нововведенням "Слуги народу", оскільки раніше фракції більшості залишали попереду сектор для меншості і сідали так, щоб представники всіх політсил мали доступ до трибуни.

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З'явилася схема розсадки нардепів у Раді

З'явилася схема розсадки нардепів у Раді

Відзначається, що завдяки такому рішенню "Слуга народу" отримає низку переваг:

  • під час телевізійної трансляції українці бачитимуть переважно "слуг народу", оскільки камери роблять акцент на передні ряди;

  • інші фракції не зможуть вільно заблокувати трибуну, оскільки їм дадуть відсіч представники монобільшості;

  • під "охороною" "Слуги народу" також опиняються спікер, ложа уряду, місце президента під час його візиту в Раду.

"Слуга народу" забрала кращі місця в Раді

"Слуга народу" забрала кращі місця в Раді

Українська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше серед обраних депутатів Верховної Ради IX скликання спалахнув скандал через склад парламентських комітетів, оскільки "Слуга народу" всупереч домовленостям встановила свої ліміти.

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Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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