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"Слуга народу" з трибуни вибачився перед колегою за "дотик"

Політика
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Андрій Мотовиловець вибачився перед Марією Іоновою

Андрій Мотовиловець вибачився перед Марією Іоновою.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець вибачився перед колегою з фракції "Європейська солідарність" Марією Іоновою за те, що 3 липня під час штовханини у Верховній Раді "торкнувся її руки".

Свої вибачення Мотовиловець приніс із трибуни на позачерговому засіданні парламенту (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У п'ятницю трапилася прикра подія – під трибуною була штовханина, і я прошу вибачення у Марії Миколаївни Іонової за те, що торкнувся вашої руки. Прошу мене вибачити", – сказав він.

Після цього слово взяла нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко та повідомила, що Іонової немає у Раді, але вона приймає вибачення.

"Це хороший приклад, коли молоді політики вчаться досвіду, бо за певні випадки краще вибачитися, поставити крапку і разом рухатися далі", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаПартія "Європейська солідарність"Верховна Рада УкраїниПартія Слуга народуМарія ІоноваАндрій Мотовиловець
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