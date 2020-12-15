"Слуга народу" виправдався за "вигаданий" коронавірус

Нардеп від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук, який назвав COVID-19 "вигаданим", заявив, що вірить у те, що люди хворіють, але у випадку з пандемією "йдеться про всесвітній рівень маніпулювання цифрами та статистикою".

Скандальну заяву про коронавірус народний обранець пояснив в ефірі "Україна 24". Додамо: свого часу Камельчук проводив курси про заробляння грошей і стосунки між чоловіком і жінкою. Про це у Facebook повідомив журналіст Богдан Амосов, назвавши політика колишнім "психологом і НЛПістом" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

В ефірі українського телеканалу "слуга" сказав, що люди дійсно хворіють, подякував лікарям за те, що вони ставлять хворих на ноги, і заявив:

"Я вірю, що люди хворіють на грип, пневмонію, різні види різного ступеня тяжкості, вірю, що є SARS, і він був ідентифікований давно, що існують коронавіруси, і вони були ідентифіковані давно, ще в Радянському Союзі в 1960-х роках".

Камельчук додав, що пандемія схожа йому на "світову стратегію вакцинації", коли людей залишають без вибору. Чоловік підкреслив, що це його особиста позиція "щодо того, під яким соусом це подається на світовому рівні".

"Немає доказів того, що це передається саме таким способом від невакцинованих осіб", – вважає нардеп.

У нього також є питання до ефективності тестів на коронавірус і вакцин проти нової інфекції.

За словами Камельчука, вакцинація в Україні, якщо вона відбудеться, "повинна бути проведена розумно, перевірена, сертифікована довгий час".

"Я кажу про право людини, записане в Конституції України – за власним вибором проводити лікування, я кажу про права в Європейській хартії, про те, про що заявляють британські та європейські чиновники, що людину змушувати не можна", – додав він.

Нагадаємо:

Юрій Камельчук сказав, що COVID-19 – це вигадана хвороба, і він не довіряє "жодній вакцині в світі".

Після цього нардеп від "Слуги народу" Дмитро Гурін назвав свого колегу з фракції "вигаданим депутатом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Юрій Камельчук під час карантину відвідав концерт співака Monatik у нічному клубі Одеси. Він розважався в Ibiza Beach Club.

В ефірі парламентського телеканалу "Рада" політик заявляв, що пандемія коронавірусу і все, що відбувається під час неї, – це "афера".

Камельчук також підтримував відновлення подачі води окупованому Росією Криму.