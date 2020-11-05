"Слуга народу", якого спіймали за курінням марихуани, став депутатом міськради на Дніпропетровщині
Член партії "Слуга народу" Сергій Алєксєйченко став депутатом Новомосковської міської ради на Дніпропетровщині.
Про його обрання повідомляється на офіційному сайті міськради. Раніше новообраний депутат став фігурантом скандалу з курінням марихуани (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Відео, на якому зафільмовано, як Алєксєйченко вживав наркотик разом із другом у дворі будинку, оприлюднив 10 жовтня Telegram-канал "Политика страны". Судячи з дати на записі, воно було зроблено ввечері 5 жовтня 2020 року.
Як видно на кадрах, Алєксєйченко і його друг (за даними журналістів, Віктор Пустовий) курили марихуану за допомогою саморобного бонга. На столі видно попільничку і сигарети. Також герої ролика пили ігристе вино Fragolino Bianco.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що під час довиборів у Верховну Раду на 208-му окрузі перемогу отримав кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько. Ще недавно сидів на лаві підсудних і ризикував на 15 років опинитися за ґратами.