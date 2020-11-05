"Слуга народу", якого спіймали за курінням марихуани, став депутатом міськради на Дніпропетровщині

Таша Адамович Політика 15:49, 5.11.2020 Оновлено: 16:14, 5.11.2020

Член партії "Слуга народу" Сергій Алєксєйченко став депутатом Новомосковської міської ради на Дніпропетровщині.

Про його обрання повідомляється на офіційному сайті міськради. Раніше новообраний депутат став фігурантом скандалу з курінням марихуани (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відео, на якому зафільмовано, як Алєксєйченко вживав наркотик разом із другом у дворі будинку, оприлюднив 10 жовтня Telegram-канал "Политика страны". Судячи з дати на записі, воно було зроблено ввечері 5 жовтня 2020 року.

Як видно на кадрах, Алєксєйченко і його друг (за даними журналістів, Віктор Пустовий) курили марихуану за допомогою саморобного бонга. На столі видно попільничку і сигарети. Також герої ролика пили ігристе вино Fragolino Bianco.

Постанова про результати місцевих виборів у Новомосковську
novomoskovsk-rada.dp.gov.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що під час довиборів у Верховну Раду на 208-му окрузі перемогу отримав кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько. Ще недавно сидів на лаві підсудних і ризикував на 15 років опинитися за ґратами.

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