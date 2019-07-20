"Слуга народу" вже створила угоду щодо коаліції: що відомо

У політичній партії "Слуга народу" вже підготували перший варіант коаліційної угоди.

Однак йому ще необхідна доробка. Про це повідомили джерела theБабеля.

"Ситуація з коаліційною угодою наступна: це колективна робота, звісно, тому що там же багато профільних розділів. Сказати, що її пишуть в якомусь одному місці, я не можу, бо в роботі беруть участь не тільки майбутні нардепи, а й майбутні міністри, але хто – не скажу", – відзначило джерело.

Зараз угоду намагаються довести до "ідеального стану". Крім того, ведуться дії по розробці законопроектів.

"Угода готова в першій редакції, тобто в цілому вона є. Однак потрібні ще один-два тижні до повної готовності. Вона заснована як на партійній програмній декларації, так і на розробках експертів, які увійшли в команду Зеленського ще в період президентської кампанії. Додаткові ітерації до повної готовності необхідні, бо працюють робочі профільні комітети нашої майбутньої фракції, і вони також напрацьовують додаткові пропозиції вже в вигляді законопроектів", – підкреслює джерело.

Не виключають також в "Слузі народу" і те, що коаліційна угода буде переглядатися.

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко запропонувала Зеленському створити коаліцію.

А представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що партії "Слуга Народу" "однозначно хотілося б взяти на себе одноосібну відповідальність". В іншому випадку ця політична сила буде розглядати пропозиції, які відповідають її планам і програмі.

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