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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Зеленський запропонував Вакарчуку коаліцію: у "Голосі" відреагували

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Президент України Володимир Зеленський запросив лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука обговорити можливість створення коаліції в новообраній Верховній Раді.

Про це він сказав в штабі партії "Слуга народу" в день парламентських виборів, 21 липня, після оприлюднення перших підсумків голосування Національним екзит-полом.

"Це була наша ініціатива. І якщо ви пам'ятаєте, наша ініціатива до Вакарчука була ще від самого початку моєї президентської кампанії", – сказав президент про коаліцію.

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Зеленський і Вакарчук

Зеленський і Вакарчук

Колаж

"Ми більше не можемо наполягати. У нас трохи більший рейтинг, ніж у "Голосу", але ми запрошуємо Вакарчука до розмови із задоволенням", – додав він.

У свою чергу Вакарчук заявив, що його партія готова до такого кроку, якщо їх пріоритети будуть дотримані.

Разом з тим, в політсилі "Голос" не виключили об'єднання з партіями Петра Порошенка "Європейська солідарність" і Юлії Тимошенко "Батьківщина". Умова співпраці – деолігархізація.

Про всі подробиці проведення виборів у Раду 21 липня в Україні читайте в нашій онлайн-трансляції.

Зеленський і Вакарчук

Зеленський і Вакарчук

Колаж

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Володимир Зеленський Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
політика Верховна Рада України коаліція Партія Вакарчука "Голос" Партія "Слуга народу"
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Ганьба вакарчуку за навіть думку створювати коаліцію з цими квазі-українцями. Дарма він пішов в політику.
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Мразь Русская
Мразь Русская
Главное что бы вата писала тут больше всех! Лахта работает!
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васильевич василий
васильевич василий
кокс и герыч - это сила
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