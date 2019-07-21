Зеленський запропонував Вакарчуку коаліцію: у "Голосі" відреагували

Президент України Володимир Зеленський запросив лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука обговорити можливість створення коаліції в новообраній Верховній Раді.

Про це він сказав в штабі партії "Слуга народу" в день парламентських виборів, 21 липня, після оприлюднення перших підсумків голосування Національним екзит-полом.

"Це була наша ініціатива. І якщо ви пам'ятаєте, наша ініціатива до Вакарчука була ще від самого початку моєї президентської кампанії", – сказав президент про коаліцію.

Зеленський і Вакарчук Колаж

"Ми більше не можемо наполягати. У нас трохи більший рейтинг, ніж у "Голосу", але ми запрошуємо Вакарчука до розмови із задоволенням", – додав він.

У свою чергу Вакарчук заявив, що його партія готова до такого кроку, якщо їх пріоритети будуть дотримані.

Разом з тим, в політсилі "Голос" не виключили об'єднання з партіями Петра Порошенка "Європейська солідарність" і Юлії Тимошенко "Батьківщина". Умова співпраці – деолігархізація.

Про всі подробиці проведення виборів у Раду 21 липня в Україні читайте в нашій онлайн-трансляції.

Зеленський і Вакарчук Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 липня 2019 року в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися по всій території України о 8:00 і закрилися для підрахунку голосів о 20:00.

На закордонних виборчих дільницях також відбулися вибори. Першою, о першій годині ночі, була відкрита виборча дільниця в Австралії.

Все про скандали і порушення на виборах до ВР 21 липня читайте тут.

За даними ЦВК, явка на позачергових виборах в Україні станом на 17:50 21 липня склала 36,06%.

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