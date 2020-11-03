"Слуга народу" внесла в Раду законопроєкт про позбавлення КСУ фінансування

Народна депутатка від фракції "Слуга народу", заступниця голови комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Галина Янченко, як і обіцяла, внесла до ВРУ законопроєкт про позбавлення бюджетного фінансування Конституційного суду України.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. "Слуга" підкреслила, що її проєкт закону передбачає зміни до держбюджету і позбавлення КСУ фінансування до оновлення цього держоргану.

"Я особисто вважаю, що ми не повинні коштом платників податків утримувати орган, який систематично зносить антикорупційне законодавство і руйнує репутацію України в очах усього цивілізованого світу. 109 млн грн, які лишилися невикористаними, пропоную направити на більш соціально-корисні потреби, наприклад субвенцію навчальним закладам на лінії розмежування", – наголосила парламентарка.

Згідно з карткою проєкту закону про внесення змін до ЗУ "Про державний бюджет України на 2020 рік" (щодо перенесення бюджетного фінансування з Конституційного суду України на розвиток освітніх програм), документ поки перебуває на розгляді керівництва ВРУ.

Картка законопроєкту, який внесла до ВРУ Янченко w1.c1.rada.gov.ua

Додамо також, що в ефірі українського телеканалу Янченко зазначила, що депутати з фракції "Слуга народу" будуть готові підтримати законопроєкт президента Володимира Зеленського, згідно з яким повинні припинитися повноваження всіх суддів Конституційного суду України, якщо не буде інших, менш болісних рішень. Нардепка висловила переконання, що судді КСУ можуть добровільно піти у відставку, якщо хочуть зробити щось добре для України.

Скриншот посту нардепки Facebook Галини Янченко

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