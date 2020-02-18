"Слуга народу" визначила кураторів для місцевих виборів: названі прізвища "смотрящих"

Партія "Слуга народу" визначила кураторів, які будуть готувати кандидатів в регіонах до місцевих виборів і відповідати за кінцевий результат.

Про це з посиланням на кілька джерел повідомляє у вівторок, 18 лютого, LB.ua. За словами співрозмовників, кінцевий список нардепів-кураторів нібито стверджується президентом Володимиром Зеленським.

"Ця ідея виникла з того, що за шість місяців є місцеві еліти, які спілкуються з депутатами. Іноді дуже вже тісно. Для того, щоб ми були впевнені, що там немає подвійного дна, то такими "уповноваженими" стануть люди, які безпосередньо не належать до регіонів. Є кілька винятків – Харків і Чернігів, де будуть представники старої "ЗеКоманди". Вони отримають мандат провести з усіма переговори, оцінити ситуацію без усіх цих друзів, кумів, щоб перезавантажити – за необхідності – керівництво обласних організацій і підібрати кандидатів. Вони потім пройдуть незалежний фільтр", – запевнило джерело.

"Слуга народу "визначила кураторів для місцевих виборів DW

Відзначається, що куратори повинні будуть визначити кращих з місцевої еліти і представити їх президенту і партії на затвердження.

Стали відомі також перші імена: планується, що куратором Києва від "Слуги народу" стане Олександр Корнієнко, Миколаївській області – лідер фракції "СН" Давид Арахамія. Нардеп Павло Сушко закріплений за Харківською областю, парламентарій Павло Халімон – за Чернігівською, нардеп Олександр Сова – за Одеською.

"Уповноваженим" у Херсонській області, ймовірно, повинен стати Олександр Дубінський. Сам від коментарів відмовився, закликавши "почекати день-два", оскільки "поки ще немає остаточної ясності".

Куратором у Кіровоградській області передбачувано стане Микита Потураєв, у Вінницькій – Аліна Загоруйко, у Черкаській – Олександр Завітневич.

Повний список в партії публікувати не мають наміру, як і офіційно говорити про наявність кураторів. Нагадаємо, що місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат України від "Слуги народу" Євгенія Кравчук розповіла, що політсила вирішила не брати на місцеві вибори кандидатів, які раніше вже були депутатами обласних рад.

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