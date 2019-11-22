"Слуга народу" виявився пов'язаний з тітушками: розкриті скандальні дані

Під час викрадення народного депутата України VIII скликання від ВО "Батьківщина" Ігоря Луценка, а також активіста Юрія Вербицького, нардеп від "Слуги народу" Сергій Литвиненко 24 рази розмовляв телефоном із координатором тітушок Щинкіним.

Інформацію оприлюднив Луценко на своїй сторінці в Facebook. Дані містяться в матеріалах кримінальної справи про вбивство Вербицького.

"Пам'ятаєте такого депутата Сергія Литвиненка, котрий попався на кнопкодавстві, і котрого я тоді впізнав як особу, чиє прізвища фігурує у матеріалах кримінального провадження щодо мого викрадення? Він довгий час керував одним з спиртзаводів, які, як кажуть, до недавнього часу контролював кримінальний авторитет Чеба (Олексій Чеботарьов). Чеба під час Майдану фінансував тітушок, зокрема, Крисіна, а також тих, хто викрадав нас з Вербицьким", – повідомив Луценко.

У матеріалах йдеться, що в період з 19 по 22 січня 2014 року Литвиненко 24 рази розмовляв по телефону зі Щинкіним.

Литвиненко виявився пов'язаний з ТІТУШКИ ФБ Литвиненко

"У час цього злочину такий собі Щинкін, права рука Чеби по найделікатнішим завданням, 24(!) рази розмовляв з Литвиненком. Приблизно так само активно Щинкін наярював тітушкам з групи безпосередніх викрадачів, а також організатору злочину Зубрицькому", – розповів Луценко.

"У мене немає сумнівів, що в ті криваві ночі Литвиненко 24 рази спілкувався з бандитами виключно для того, щоб відмовити їх від поганих справ!" – підсумував Луценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луценко озвучив скандальні подробиці про "слузі народу", що погоріли на кнопкодавстві.

Юрій Вербицький і Ігор Луценко були викрадені увечері 20 січня 2014 року. Луценко був знайдений 21 січня і розповів, що викрадачі, побивши його, викинули в Бориспільському районі.

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