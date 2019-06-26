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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"Слуга народу" висунула на "окрузі Грановського" у Харкові блогера з подвійним громадянством

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За 169-му одномандатному виборчому округу в місті Харків від партії "Слуга народу" буде балотуватися блогер із Дніпра і громадянин Ізраїлю Олександр Куницький (Zpsanek).

Про це пише видання "Цензор.НЕТ", публікуючи викривальні документи. Йдеться про надану ізраїльським Відомством з питань корпорацій виписку про заставу майна громадянина Ізраїлю Олександра Куницького. На цьому ж окрузі балотується нардеп Олександр Грановський.

Управління з питань населення і міграції держави Ізраїль видало довідку про те, що останньою адресою, за якою був зареєстрований Куницький Олександр Олегович була: 3229721 м. Хайфа, вул. га-Тихон, 7, 2.

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Олександр Куницький

Олександр Куницький

"Цензор.НЕТ"

Журналісти вже звернулися до МВС з проханням підтвердити дану інформацію. Сам Куницький громадянство Ізраїлю спростовує. З приводу свого балотування, він також не відповів ствердно.

"Ні, це не так. Знаю, що у одного з кандидатів, який балотується в Харкові, є румунське громадянство", – сказав він, зазначивши, що йдеться про Олександра Грановського.

"Слуга народу" висунула на окрузі в Харкові блогера з подвійним громадянством
"Слуга народу" висунула на окрузі в Харкові блогера з подвійним громадянством
"Слуга народу" висунула на окрузі в Харкові блогера з подвійним громадянством
"Слуга народу" висунула на окрузі в Харкові блогера з подвійним громадянством
"Слуга народу" висунула на окрузі в Харкові блогера з подвійним громадянством
"Слуга народу" висунула на окрузі в Харкові блогера з подвійним громадянством

Як писав OBOZREVATEL, у травні народний депутат України від БПП Олександр Грановський оголосив про своє рішення покинути фракцію і почати самостійну політичну кар'єру.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Олександр Грановський
Місце
УкраїнаХарків
Тег
Партія "Слуга народу"
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Брынзыла Святослав
Брынзыла Святослав
Саня порви их всех там.
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