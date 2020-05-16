Депутат Верховної Ради з фракції "Слуга народу" Євген Шевченко заявив, що хотів би повернути медицину, яка існувала за часів СРСР. Він вважає радянську систему медицини кращою.

Таку заяву він зробив в ефірі UA: Перший 15 травня. Він розкритикував ексглаву МОЗ Уляну Супрун за те, що та почала реформу охорони здоров'я (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Коли мова зайшла про фінансування лікарень, Шевченко зазначив, що "гроші повинні розподілятися по лікарнях залежно від того, скільки там населення". За його словами, так буде справедливо.

Також він заявив, що капіталізм, який Україні нав'язують ззовні ніколи не приживеться в нашій державі.

"Так, я хочу, щоб була система, як в СРСР. І пандемія показала, що це найкраща система. Тому у нас немає такої катастрофи, як в інших країнах. У нас радянська влада, коли була в 20-30-х роках, такі пандемії витримувала ... Це ж все через кров і смерть людей, це ж досвід, розумієте чи ні?" – переконаний Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євгена Шевченка підловили на нецензурному спілкуванні в соцмережі.