"Слуга народу" вирішила ліквідувати низку комітетів у Раді: з'ясувалося, які залишаться

Партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу" запропонувала зменшити кількість комітетів у новій Верховній Раді з 22 до 27.

Ініціатива була озвучена представниками політсили на першому засіданні Підготовчої депутатської групи, яке відбулося в п'ятницю, 9 серпня. Про це повідомляється в Telegram-каналі "Слуги народу".

"Сьогодні у нас 27 комітетів плюс комісія з приватизації. Ми пропонуємо зменшити до 22 комітетів плюс комісія з питань приватизації. Ми пропонуємо, ми надішлемо пропозиції і будемо чекати від вас пропозицій, які пропонується обговорити на наступній зустрічі", – заявив на засіданні лідер партії Дмитро Разумков.

Політсила також опублікувала список комітетів, які хоче залишити в Раді:

1. Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики.

2. Комітет із питань бюджетних відносин.

3. Комітет із питань економічного розвитку.

4. Комітет із питань гуманітарної та інформаційної політики.

5. Комітет із питань освіти, науки та інновацій.

6. Комітет із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях, деокупації Криму, прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин.

7. Комітет із питань цифрової трансформації.

8. Комітет із питань правової політики.

9. Комітет із питань аграрної та земельної політики.

10. Комітет із питань антикорупційної політики.

11. Комітет із питань правоохоронної діяльності.

12. Комітет із питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

13. Комітет із питань інфраструктури.

14. Комітет із питань державного будівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики.

15. Комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки.

16. Комітет із питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування.

17. Комітет із питань екологічної політики та природокористування.

18. Комітет із питань свободи слова.

19. Комітет із питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.

20. Комітет із питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

21. Комітет із питань інтеграції України з Європейським Союзом.

22. Комітет із питань соціальної політики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше партія "Слуга народу" попередньо визначилася з главами ключових комітетів Верховної Ради.

Сплив також список можливого керівництва фракції "Слуги народу" і комітетів Ради.

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