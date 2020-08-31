"Слуга народу" вимагає термінового виключення Фокіна з ТКГ
Заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі, першого прем'єр-міністра незалежної України Вітольда Фокіна потрібно негайно виключити з ТКГ.
Про це заявив голова постійної делегації України в Парламентській Асамблеї НАТО, нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв. Свою позицію щодо скандалу довкола висловлювань політика про окуповані РФ території він поділився у Facebook.
"Не може бути амністії для бойовиків, які вбивали українських військових. Не повинно бути особливого статусу для всієї території Донецької та Луганської областей", – зазначив парламентарій.
Він нагадав, що кожен метр української землі в цих регіонах, який вдалося відстояти, відбити та буквально вигризти з лап російських і проросійських найманців, просочено кров'ю українських воїнів. Тому підкреслив, що такий, як Фокін, "не маєте ніякого права розпоряджатися долею цих територій і їхніх жителів".
"Люди, які фактично здають національні інтереси й відверто підіграють ворогу, не мають права представляти нашу країну ні в одній структурі. Тому я вимагаю виведення Фокіна зі складу ТКГ! Прошу колег підтримати!" – закликав Чернєв.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольд Фокін заявив, що особливий статус необхідно надати всій території ОРДЛО Донбасу, а не тільки окупованим районам.
Він також розповів про можливий копромісс із РФ – Україна погоджується на загальну амністію на Донбасі, а Росія знімає вимогу про внесення особливого статусу в Конституцію.
Крім цього, Фокін сказав, що готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що відповідні заяви Фокіна не відповідають національним інтересам і є провокаційними.
Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко припустив, що Рада, ймовірно, готова зустрітися з Фокіним через його заяви щодо Донбасу.