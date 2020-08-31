"Слуга народу" вимагає термінового виключення Фокіна з ТКГ

Заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі, першого прем'єр-міністра незалежної України Вітольда Фокіна потрібно негайно виключити з ТКГ.

Про це заявив голова постійної делегації України в Парламентській Асамблеї НАТО, нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв. Свою позицію щодо скандалу довкола висловлювань політика про окуповані РФ території він поділився у Facebook.

"Не може бути амністії для бойовиків, які вбивали українських військових. Не повинно бути особливого статусу для всієї території Донецької та Луганської областей", – зазначив парламентарій.

Він нагадав, що кожен метр української землі в цих регіонах, який вдалося відстояти, відбити та буквально вигризти з лап російських і проросійських найманців, просочено кров'ю українських воїнів. Тому підкреслив, що такий, як Фокін, "не маєте ніякого права розпоряджатися долею цих територій і їхніх жителів".

"Люди, які фактично здають національні інтереси й відверто підіграють ворогу, не мають права представляти нашу країну ні в одній структурі. Тому я вимагаю виведення Фокіна зі складу ТКГ! Прошу колег підтримати!" – закликав Чернєв.

Пост Чернева (Facebook Єгор Чернєв)

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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