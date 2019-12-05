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5 грудня • оновлено в 22:38
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"Слуга народу" відсвяткує Новий рік в одному з найкращих клубів Києва: названа дата

1.4т
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Фракція "Слуга народу" проведе корпоратив із нагоди Нового року-2020 в одному з найдорожчих ресторанів-клубів Києва – "CHI".

Про це з посиланням на власні джерела в політсилі повідомляє "Страна". Відзначається, що кожен заступник глави фракції розсилає своїй групі в месенджерах інформацію про місце і час проведення свята.

"20/12 о 18.00 чекаємо всіх у ресторані "CHI" (3-й поверх КВЦ "Парковий") на новорічний корпоратив фракції партії "Слуга народу". Буде весело", – йдеться у повідомленні.

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"Слуга народу" відсвяткує Новий рік в одному з кращих клубів Києва

"Слуга народу" відсвяткує Новий рік в одному з кращих клубів Києва

Таку ж розсилку також отримав секретаріат фракції політсили.

Зауважимо, "CHI" – один із найпопулярніших нічних закладів Києва. За даними постачальників елітного алкоголю, в цьому закладі випивають 25% усього, що поставляється в Україну, обсягу дорогого шампанського Moet Chandon.

"Слуга народу" відсвяткує Новий рік у "CHI"

"Слуга народу" відсвяткує Новий рік у "CHI"

reservehall.com

"Слуга народу" відсвяткує Новий рік у "CHI"

"Слуга народу" відсвяткує Новий рік у "CHI"

kyivmaps.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали нову кав'ярню, яку відкрили у Верховній Раді.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Новий Рік-2020
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