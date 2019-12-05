"Слуга народу" відсвяткує Новий рік в одному з найкращих клубів Києва: названа дата

Фракція "Слуга народу" проведе корпоратив із нагоди Нового року-2020 в одному з найдорожчих ресторанів-клубів Києва – "CHI".

Про це з посиланням на власні джерела в політсилі повідомляє "Страна". Відзначається, що кожен заступник глави фракції розсилає своїй групі в месенджерах інформацію про місце і час проведення свята.

"20/12 о 18.00 чекаємо всіх у ресторані "CHI" (3-й поверх КВЦ "Парковий") на новорічний корпоратив фракції партії "Слуга народу". Буде весело", – йдеться у повідомленні.

"Слуга народу" відсвяткує Новий рік в одному з кращих клубів Києва

Таку ж розсилку також отримав секретаріат фракції політсили.

Зауважимо, "CHI" – один із найпопулярніших нічних закладів Києва. За даними постачальників елітного алкоголю, в цьому закладі випивають 25% усього, що поставляється в Україну, обсягу дорогого шампанського Moet Chandon.

"Слуга народу" відсвяткує Новий рік у "CHI" reservehall.com

"Слуга народу" відсвяткує Новий рік у "CHI" kyivmaps.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали нову кав'ярню, яку відкрили у Верховній Раді.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!