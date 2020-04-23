Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що партія відмовилася від держфінансування до кінця 2020 року.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook. Вона нагадала, що раніше українське законодавство дозволяло відмовитися від держфінансування лише на всю парламентську каденцію партії. Політикам довелося внести зміни до державного бюджету і проголосувати їх в сесійній залі, щоб дати можливість відмовлятися від грошей поквартально.

"Ми відмовилися від бюджетного фінансування до кінця 2020 року. Крапка! Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко підписав відповідний лист, який сьогодні було передано і зареєстровано в НАЗК", — заявила Кравчук.

"Слуга народу" відмовилася від держфінансування до кінця року

Політикиня зазначила, що закон не дозволяє напряму віддати гроші на боротьбу з коронавірусом, адже благодійність не є статутною діяльністю партії. Тому "СН" профінансує громадські організації, які займатимуться закупівлею медикаментів, медзасобів та обладнання для боротьби з вірусом.

Yevheniya Kravchuk/Facebook

Депутати-мажоритарники "Слуги народу" будуть контролювати діяльність цих організацій, а в округах, де мажоритарників від СН немає – депутати-списочники, які закріплені за цими округами.

Кравчук зазначила, що партія буде звітувати про витрачені кошти.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, бюджет України на 2020 рік повністю переписали через пандемію коронавірусу по всьому світу.

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