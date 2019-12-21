Головна Новини
21 грудня • оновлено в 13:53
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Слуга народу" вибирав елітний Jaguar у Раді: з'явилося відео

724
Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як народний депутат від "Слуги народу" Олександр Кабанов вибирає собі автомобіль Jaguar в елітній комплектації.

Його опублікували на YouTube-каналі ТК Media. Примітно, що вартість авто, яке розглядав Кабанов, становить $63 тисячі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Раніше Кабанов був сценаристом "Кварталу-95". Обговоренням покупки дорогого авто зі своєю дружиною він займався протягом вже декількох засідань парламенту.

Новини
Секс на "новому матраці": нардепка прокоментувала інтимне листування під час засідання ВР

Олександр Кабанов

Олександр Кабанов

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували листування народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Кабанова з прокурором із Запоріжжя, з яким він нібито активно "вирішував" справи.

Також Кабанов назвав міністра охорони здоров'я Зоряну Скалецьку "розумною с*кою" в особистому листуванні.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
2
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
так им всем, включая главного клоуна (папаша его ж сказал), все по..й. Кроме денег, машин и женщин, как оказывается.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги