"Слуга народу" вибирав елітний Jaguar у Раді: з'явилося відео

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як народний депутат від "Слуги народу" Олександр Кабанов вибирає собі автомобіль Jaguar в елітній комплектації.

Його опублікували на YouTube-каналі ТК Media. Примітно, що вартість авто, яке розглядав Кабанов, становить $63 тисячі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Раніше Кабанов був сценаристом "Кварталу-95". Обговоренням покупки дорогого авто зі своєю дружиною він займався протягом вже декількох засідань парламенту.

Олександр Кабанов

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували листування народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Кабанова з прокурором із Запоріжжя, з яким він нібито активно "вирішував" справи.

Також Кабанов назвав міністра охорони здоров'я Зоряну Скалецьку "розумною с*кою" в особистому листуванні.

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