Народний депутат від "Слуги народу" Валерій Божик заразився коронавірусом.

Як передає РБК-Україна, про це повідомила заступниця глави президентської фракції Євгенія Кравчук.

Божика вже ізолювали. Апарат Ради складає списки людей, які раніше контактували з нардепом.

"Так, дійсно, буквально кілька годин тому прийшов позитивний результат [на коронавірус]. Депутат на ізоляції, триває епідеміологічне розслідування", – розповіла Кравчук.

Валерій Божик – заступник голови парламентського комітету з питань правової політики. За словами Кравчук, ймовірно, саме члени комітету першими захочуть пройти тестування на COVID-19.

Валерій Божик facebook нардепа

Як писав OBOZREVATEL, раніше коронавірусом перехворіли близько 10 народних депутатів. Разумков заявляв, що в Раді всі остаточно вилікувалися.

При цьому нещодавно знову стало відомо про випадок зараження в парламенті, де захворів близький до Зеленського нардеп.