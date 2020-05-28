"Слуга народу" Валерій Божик заразився коронавірусом

Кирило Лютий Політика 19:27, 28.05.2020 Оновлено: 19:33, 28.05.2020

Народний депутат від "Слуги народу" Валерій Божик заразився коронавірусом.

Як передає РБК-Україна, про це повідомила заступниця глави президентської фракції Євгенія Кравчук.

Божика вже ізолювали. Апарат Ради складає списки людей, які раніше контактували з нардепом.

"Так, дійсно, буквально кілька годин тому прийшов позитивний результат [на коронавірус]. Депутат на ізоляції, триває епідеміологічне розслідування", – розповіла Кравчук.

Валерій Божик – заступник голови парламентського комітету з питань правової політики. За словами Кравчук, ймовірно, саме члени комітету першими захочуть пройти тестування на COVID-19.

Валерій Божик
facebook нардепа

Як писав OBOZREVATEL, раніше коронавірусом перехворіли близько 10 народних депутатів. Разумков заявляв, що в Раді всі остаточно вилікувалися.

При цьому нещодавно знову стало відомо про випадок зараження в парламенті, де захворів близький до Зеленського нардеп.

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