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"Слуга народу" у Трускавці: розкриті подробиці скандального навчання майбутніх нардепів

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Обраних народних депутатів від партії "Слуга народу" на навчанні у Трускавці ділили на групи і постійно міняли місцями.

Про це "Українській правді" розповів президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Мілованов.

"Ми їх постійно перемішували. Це такий прийом, щоб людей перезнайомити між собою, робляться активні вправи. Ці вправи можуть бути з м'яких навичок – познайомитися, комунікувати", – повідомив він.

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Також глава KSE розповів про методику навчання "слуг народу".

"Перше – теми, друге – портфель домашніх завдань, третє – типи активностей, через які вони мають пройти. Є типи вправ, які вони мають виконати. Також є зворотний зв'язок: вони повинні отримати від викладачів зворотний зв'язок про те, які навички у них є, яких немає. Крім того, вони повинні прочитати певні документи, визначені кейси тощо. Тобто кілька вимірів одночасно", – пояснив він.

Мілованов наголосив, що основний акцент робився на розробці навичок майбутніх нардепів на основі чотирьох документів:

1) стратегія особисто депутата;

2) пропозиція публічної політики;

3) пояснювальна записка до законопроекту;

4) план впровадження або аналіз стейкхолдерів.

"Слуги народу" у Трускавці

"Слуги народу" у Трускавці

LIGA.net

Президент KSE зазначив, що всі завдання виконувалися в електронному вигляді, де "слуги народу" здавали свої домашні завдання. Результат тестів буде відомий до 15 вересня, і тоді стане зрозуміло, хто отримає сертифікат про проходження навчання або ж ні.

"Ми їм написали Learning management system, у них є електронний кабінет, це система управління навчанням. Там вони зможуть електронно цей тест пройти. Вони там, до речі, "домашки" ще підвантажують і отримують зворотний зв'язок через неї... Ніколи так швидко не будуть люди сертифіковані. У них чотири завдання. Після цього ми повинні перевірити, дати їм зворотний зв'язок, і потім дати сертифікат. Це займе час. Тиждень – це тільки початок", – додав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Слуга народу", яка провела 4-денний тренінг для майбутніх народних депутатів у Трускавці, на цьому не зупинилася і починає Офіс навчання і розвитку партії, а також запланувала нові програми на осінь.

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Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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