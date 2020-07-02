"Слуга народу" в Раді слухала пісню про "корабельну сосну". Фотофакт
Нардеп від партії "Слуга народу" Маргарита Шол на засіданні Верховної Ради слухала пісню про "корабельну сосну".
Фото з залу парламенту опублікувало видання "Букви". На знімку показано, як депутат тримає біля вуха смартфон і слухає пародійну пісню Богдана Процишина.
Пояснимо, що раніше в соцмережах "Процишин Офіційний" опублікували пародійний ролик на відому пісню "Очарована, околдована". У кліпі чоловік з гітарою співає пісню для дівчини, яка спини дівчина нагадує народного депутата Ірину Аллахвердієву, яка виявилася в центрі недавнього скандалу.
"Очарована, околдована, 300 встреч за неделю, “проведшая”… Субъективно, ту мач тюнингована, объективно – рабочая женщина… И сосна, ты моя корабельная”, – співається в пародійній пісні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
журналісти записали неформальне спілкування керівництва "Слуги народу" Давида Арахамія і Олександра Корнієнко під час якого вони обговорювали жіночі якості однієї з колег по фракції.
Згодом Корнієнко виправдався за злитий в мережу розмову з Арахамія, в тому числі про Ірину Аллахвердієва.
Сама нардеп заявила, що в скандалі замішані політичні конкуренти. Її колеги в парламенті, зазначила Аллахвердієва, дзвонили до неї "і поклялися, що ні говорили нічого з опублікованого".
Зі свого боку Арахамія заявив, що скандальна відеозапис нібито була змонтована з двох частин, одна з яких – в гумористичному стилі.