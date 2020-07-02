"Слуга народу" в Раді слухала пісню про "корабельну сосну". Фотофакт

Тимур Григоренко Політика 12:02, 2.07.2020 Оновлено: 12:04, 2.07.2020

Нардеп від партії "Слуга народу" Маргарита Шол на засіданні Верховної Ради слухала пісню про "корабельну сосну".

Фото з залу парламенту опублікувало видання "Букви". На знімку показано, як депутат тримає біля вуха смартфон і слухає пародійну пісню Богдана Процишина.

Пояснимо, що раніше в соцмережах "Процишин Офіційний" опублікували пародійний ролик на відому пісню "Очарована, околдована". У кліпі чоловік з гітарою співає пісню для дівчини, яка спини дівчина нагадує народного депутата Ірину Аллахвердієву, яка виявилася в центрі недавнього скандалу.

Маргарита Шол
Facebook \ Маргарита Шол

"Очарована, околдована, 300 встреч за неделю, “проведшая”… Субъективно, ту мач тюнингована, объективно – рабочая женщина… И сосна, ты моя корабельная”, – співається в пародійній пісні.

Маргарита Шол слухає пісню в Раді

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