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"Слуга народу" в Раді слухала пісню про "корабельну сосну". Фотофакт

Тимур Григоренко
Політика
2,2 т.
'Слуга народу' в Раді слухала пісню про 'корабельну сосну'. Фотофакт

Маргарита Шол в ВР слухала пісню про "корабельну сосну"..

Нардеп від партії "Слуга народу" Маргарита Шол на засіданні Верховної Ради слухала пісню про "корабельну сосну".

Фото з залу парламенту опублікувало видання "Букви". На знімку показано, як депутат тримає біля вуха смартфон і слухає пародійну пісню Богдана Процишина.

Пояснимо, що раніше в соцмережах "Процишин Офіційний" опублікували пародійний ролик на відому пісню "Очарована, околдована". У кліпі чоловік з гітарою співає пісню для дівчини, яка спини дівчина нагадує народного депутата Ірину Аллахвердієву, яка виявилася в центрі недавнього скандалу.

Маргарита Шол

Маргарита Шол Facebook \ Маргарита Шол

"Очарована, околдована, 300 встреч за неделю, “проведшая”… Субъективно, ту мач тюнингована, объективно – рабочая женщина… И сосна, ты моя корабельная”, – співається в пародійній пісні.

Маргарита Шол слухає пісню в Раді

Маргарита Шол слухає пісню в Раді

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаВерховна Рада УкраїниПартія Слуга народу
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