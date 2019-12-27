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27 грудня • оновлено в 20:28
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"Досить жити в ненависті!" "Слуга народу" пояснив скандальну заяву про Крим

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Закон "Колесніченка-Ківалова" про мову, який був скасований у 2014-у, був несвоєчасним і використався пропагандою РФ для просування ідеї "дискримінації" і виправдання анексії Криму.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Устенко. Так політик пояснив свою тезу в ефірі телеканалу "НАШ" про те, що мовний закон "призвів" до окупації півострова.

Він підкреслив, що не варто "шукати зраду там, де її немає". "По-перше, мій вислів у дискусії було усвідомлено перекручено іншим учасником обговорення. По-друге, тему закрили і, природно, що я не закінчив свою думку", – пояснив депутат.

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Устенко підкреслив, що "дискримінація" російськомовних, про яку переконували пропагандисти, не була основним мотиватором анексії.

"Але чи було це використано проти нас? Я абсолютно впевнений у тому, що так. Чи можна було не давати цей аргумент у руки пропагандистській машині РФ? На мій погляд – можна. Чи було це колосальним недалекобаченням і помилкою? Я вважаю, що так.

Вам не подобається моя позиція? Ваша право. Але це моя позиція. І я громадянин вільної країни, де думка кожного поважається", – сказав нардеп.

Устенко додав, що він, як і його колеги зі "Слуги народу", твердо стоїть на позиціях демократичних цінностей. "І наш "похід" у владу – це про те, як зробити країну кращою і як всіх об'єднати, а не роз'єднати", – зазначив політик.

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Він також нагадав хронологію подій, вказавши, що в Раді проголосували за скасування закону про основи державної мови 23 лютого.

"На голосування його тоді поставив віце-спікер Руслан Кошулинський. Один із коментарів, який тоді був зроблений Олександром Турчиновим: "Все було зроблено на емоціях, дуже поважаю Кошулинського, ми з ним пройшли Майдан, він робив це з хороших спонукань, але голосування ні на що не впливало. Якби не цей закон, то російська пропаганда знайшла б інший привід, РФ почала війну ще на Майдані, їм було все одно, що проти нас".

Водночас про це говорили багато. Я впевнений, що це рішення, як мінімум, було не на часі. Звичайно, воно не було вирішальним у подальшій анексії Криму, але терміновість у його прийнятті – як мінімум дискусійна. І точно не грала в плюс", – сказав Устенко.

Олексій Устенко

Олексій Устенко

Oleksii Ustenko / Facebook

"Я вас запевняю, що моя позиція більше, ніж проукраїнська, в чому ви з легкістю самі можете переконатися. Досить жити в ненависті. Як і на всіх ефірах, так і зараз я повторю, що Україна єдина країна – і Крим, і Донбас це наші землі. І це наші люди! І нам, як політикам, потрібно повертати наші території... Я прекрасно розумію, що РФ готувала анексію Криму давно і, звичайно, не Україна в цьому винна", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито "підставилася" під агресію Росії, оскільки "душила росіян через мову".

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
російська пропаганда Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Особа
Олексій Устенко
Місце
Україна
Теги
українська мова Партія Слуга народу скандали Крим
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Крым давно определился со своей судьбой, зачем каждый день сотрясать воздух пустыми разговорами
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