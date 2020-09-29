Парламентські фракції партій "Слуга народу" та "ОПЗЖ" намагаються заблокувати розслідування справи щодо "вагнергейту".

Про це під час розгляду петиції щодо створення ТСК у справі "вагнерівців" заявив народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. За його словами, фракції діють "синхронно".

"Хочу звернути вашу увагу, як синхронно діють і мають позицію фракції "Слуга народу" і ОПЗЖ в цьому питанні. "Збіг? Не думаю", – зазначив Гончаренко.

"Не вірю я в такі збіги. Я впевнений, що це є свідомий акт, коли чинна влада намагається приховати щось дуже важливе для суспільства. А йдеться про державну зраду на найвищому рівні, і допомагають їй в ОПЗЖ. Це дуже красномовно свідчить про те, що відбувається", – зауважив Гончаренко.

Він повідомив, що до складу тимчасової слідчої комісії свої кандидатури подали фракції "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос".

"Де подача від "Слуги народу"? Немає. Де подача від ОПЗЖ? Немає. Знову абсолютно синхронні дії", – констатував Гончаренко.

"Ми зараз з вами розглядаємо петицію, яку підписали понад 25 тисяч громадян України. Але я хочу проінформувати суспільство і народних депутатів, що керівництво парламенту відмовлялося ставити сьогодні це питання, хоча зобов’язане згідно з регламентом. Зобов’язане, але відмовлялося – доки не була взята перерва на вимогу фракцій "Європейська солідарність" і "Голос", де ми вимагали, щоб сьогодні був виконаний регламент і ця петиція була розглянута. І тільки після цього ми зайшли на розгляд цього питання. Знов збіг? Не думаю", – зауважив Гончаренко.

На переконання парламентаря, влада намагається приховати те, що відбулося насправді.

"А насправді відбулося таке: рівно два місяці тому 29 липня в Мінську були затримані "вагнерівці", які мали вилітати літаком до Стамбулу і мали опинитися на території України, вже були їм підготовлені підозри. Сьогодні є документи з українських судів про ці підозри.

Їх чекали в Україні для того, щоб заарештувати, щоб вони дали свідчення щодо надзвичайно важливих і страшних злочинів і збитті Іл-76 з українськими військовими, і МН-17. Злочини проти людяності, злочини свідчення за якими могли стати серйозною базою, навіть для Гааги, що було б надзвичайним викликом для Російської Федерації", – вважає Гончаренко.

"Уже два місяці ці діячі та вбивці, які вбивали українських військових, могли перебувати в українських СІЗО і давати свідчення. Замість цього вони повернулися в Росію. Це відбулося, тому що хтось із найвищого керівництва держави злив цю інформацію. І питання національної безпеки і життя сьогодні, щоб ми дізналися хто це зробив", – наголошує депутат.

Гончаренко зауважив, що як би не намагалися приховати цей скандал у Верховній Раді чи поза нею, суспільство обов’язково дізнається правду.

Нагадаємо, що раніше народний депутат України від "ЄС" Володимир Ар'єв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами затриманих у Білорусі "вагнерівців", а також квитки бойовиків на рейс до Стамбулу.

Крім того, парламентарій опублікував фотокопії документів, які теж свідчать про спецоперацію СБУ щодо затримання найманців із російської ПВК Вагнера. Він зазначив, що оперативні співробітники спецслужб, які брали участь у спецоперації, готові давати свідчення у справі.

Через деякий час Ар'єв оприлюднив і відео з допиту співробітниками СБУ снайпера на ім'я Володимир Лі, якого було також затримано серед бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі. До ролика політик вкотре додав копії документів, що вказують на проведення операції українськими спецслужбами, яку заперечують в Офісі президента.

Про докази, які свідчать про те, що українські спецслужби все ж могли проводити спецоперацію щодо "вагнерівців", скандал стосовно можливої державної зради керівника ОПУ, який щодня тільки набирає обертів, і детальніше про те, що відбувається в резонансній справі, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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