До Ради проходять уже чотири партії, ще дві мають шанси

Партії "Слуга народу" і "Опозиційна платформа – За життя" продовжують лідирувати в передвиборчому рейтингу. Водночас друга впевнено наближається до президентської політсили, зміцнюючи свої позиції.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому міжнародним дослідницьким центром BURI-Україна (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгія), пише 112.ua.

За результатами опитування, проведеного 8-10 липня 2019 року, якби парламентські вибори відбулися в найближчу неділю, шанси на потрапляння в наступний склад українського парламенту отримали б такі партії: "Слуга народу" Дмитра Разумкова (40,3%), "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка, Вадима Рабіновича і Віктора Медведчука (15%), "Європейська солідарність" Петра Порошенка (7,9%) і "Батьківщина" Юлії Тимошенко (5,8%).

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Інші політичні партії, зокрема, "Голос" Святослава Вакарчука (4,7%), "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка і Дмитра Добродомова (4,2%), "Сила і честь" Ігоря Смешка (3,9%), Радикальна партія Олега Ляшка (3,2%), Аграрна партія України Михайла Поплавського (2,9%), Партія Шарія (2,4%), ВО "Свобода" Олега Тягнибока, Андрія Білецького та Дмитра Яроша (2%), "Опозиційний блок" Євгенія Мураєва, Олександра Вілкула і Геннадія Кернеса (1,8%), "Українська стратегія Гройсмана" (1,7%) та інші мають менші шанси на проходження в парламент.

Результати дослідження 112.ua

Також експерти звернули увагу на таку динаміку підтримки провідних політичних партій виборцями.

"Слуга народу" – найбільша підтримка виборців, але плавне зниження рейтингу, викликане, на думку експертів, неоднозначним сприйняттям кадрових призначень та публічних заяв президента України Володимира Зеленського.

"Опозиційна платформа – За життя" – стабільне зростання підтримки, можливо, як наслідок публічних заяв і дій, які найбільш активно обговорюються в суспільстві (мир і повернення полонених).

"Європейська солідарність" і ВО "Батьківщина" – вирівнювання рейтингів і серйозна боротьба за третє місце за результатами голосування.

"Голос" – фактичне припинення приросту голосів за рахунок партій "Європейська солідарність" і ВО "Батьківщина" і, як наслідок, – падіння рейтингу.

Інші партії – відсутність шансів на проходження в наступний склад парламенту.

Загальна кількість респондентів – 2010 осіб. Метод опитування – комбіновані інтерв'ю. Ймовірна похибка – 2,2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прохідний бар’єр на позачергових виборах до ВРУ 21 липня долають п’ять партій, а "Громадянська позиція" опинилася на межі проходження.

Також стало відомо, що різниця у виборчих рейтингах політичних сил, які оприлюднюють різні соціологічні служби, може бути пов'язана з двома основними причинами.

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