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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

До Ради проходять уже чотири партії, ще дві мають шанси

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Партії "Слуга народу" і "Опозиційна платформа – За життя" продовжують лідирувати в передвиборчому рейтингу. Водночас друга впевнено наближається до президентської політсили, зміцнюючи свої позиції.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому міжнародним дослідницьким центром BURI-Україна (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгія), пише 112.ua.

За результатами опитування, проведеного 8-10 липня 2019 року, якби парламентські вибори відбулися в найближчу неділю, шанси на потрапляння в наступний склад українського парламенту отримали б такі партії: "Слуга народу" Дмитра Разумкова (40,3%), "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка, Вадима Рабіновича і Віктора Медведчука (15%), "Європейська солідарність" Петра Порошенка (7,9%) і "Батьківщина" Юлії Тимошенко (5,8%).

Вибори

Вибори

AgroPolit

Інші політичні партії, зокрема, "Голос" Святослава Вакарчука (4,7%), "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка і Дмитра Добродомова (4,2%), "Сила і честь" Ігоря Смешка (3,9%), Радикальна партія Олега Ляшка (3,2%), Аграрна партія України Михайла Поплавського (2,9%), Партія Шарія (2,4%), ВО "Свобода" Олега Тягнибока, Андрія Білецького та Дмитра Яроша (2%), "Опозиційний блок" Євгенія Мураєва, Олександра Вілкула і Геннадія Кернеса (1,8%), "Українська стратегія Гройсмана" (1,7%) та інші мають менші шанси на проходження в парламент.

Результати дослідження

Результати дослідження

112.ua

Також експерти звернули увагу на таку динаміку підтримки провідних політичних партій виборцями.

"Слуга народу" – найбільша підтримка виборців, але плавне зниження рейтингу, викликане, на думку експертів, неоднозначним сприйняттям кадрових призначень та публічних заяв президента України Володимира Зеленського.

Новини
У Раду проходять 5 партій: результати свіжого опитування

"Опозиційна платформа – За життя" – стабільне зростання підтримки, можливо, як наслідок публічних заяв і дій, які найбільш активно обговорюються в суспільстві (мир і повернення полонених).

"Європейська солідарність" і ВО "Батьківщина" – вирівнювання рейтингів і серйозна боротьба за третє місце за результатами голосування.

"Голос" – фактичне припинення приросту голосів за рахунок партій "Європейська солідарність" і ВО "Батьківщина" і, як наслідок, – падіння рейтингу.

Інші партії – відсутність шансів на проходження в наступний склад парламенту.

Загальна кількість респондентів – 2010 осіб. Метод опитування – комбіновані інтерв'ю. Ймовірна похибка – 2,2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прохідний бар’єр на позачергових виборах до ВРУ 21 липня долають п’ять партій, а "Громадянська позиція" опинилася на межі проходження.

Також стало відомо, що різниця у виборчих рейтингах політичних сил, які оприлюднюють різні соціологічні служби, може бути пов'язана з двома основними причинами.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Закорінна Інна
Закорінна Інна
Звідки беруться ці цифри? У мене складається враження, що ці опитування проводять на окупованих територіях, ці рейтинги є проплаченими. Невже нас - розумних українців можна обдурити цифрами? Опоблок одні бандюгани, російські прихвостні, євронейська солідарність( Порох) накрав у нас на те, що може купити собі будь яку статистику - питання чому в нього не 40 як у Слуги? Зажав грошей? Давайте думати про наше майбутнє, думати своєю головою. Я обираю Тимошенко та її партію - і мене не цікавлчть цифри - які висмоктані з пальця за гроші.
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Виговський Андрій
Виговський Андрій
Закорінна Інна, повністю з вами згоден. Нами намагаються маніпулювати. Щоб ми голосували не за команду, не за програму,яку та команда має - а за те що в рейтингу та чи інша партія на 1 чи 2 місці.
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Борошенко Богдана
Борошенко Богдана
мне кажется не нужно верить всяким опросам. Всех людей не опросишь. Вообще не понимаю зачем говорить кому то за кого ты голосуешь. Для того и придумали тайное голосование.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Ничему мы с вами украинцы не учимся.
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