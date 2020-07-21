"Слуга народу" стрімко втрачає підтримку людей, "Батьківщина" відчутно нарощує, – дані соцопитування

Абсолютна більшість українців виступає проти рішень президентської монобільшості щодо продажу землі та легалізації грального бізнесу. До Верховної Ради гарантовано проходять чотири політичні сили.

Такі дослідження наводить соціологічна група "Рейтинг". Результати опубліковано на її сайті.

Згідно з ними, якби вибори до парламенту відбулися найближчим часом, за "Слугу народу" готові проголосувати 27,9 % тих, хто визначився і має намір прийти на дільниці. Партію "Опозиційна платформа – За життя" підтримують 18,0 %, "Європейську солідарність" – 14,7 %, "Батьківщину" – 11,4 %.

На межі проходження перебуває і Радикальна партія – 5,2 %. Натомість решта політичних сил не долають прохідного бар’єру.

Нинішнє опитування підтверджує стрімке падіння рейтингів "Слуги народу" та збільшення підтримки "Батьківщини".

Зауважимо, що з квітня президентська сила втратила понад 10 відсотків (27,9 % проти 38,1 %), партія Юлії Тимошенко додала більше двох (11,4 % проти 9,1 %).

Крім того, 44 відсотки опитаних уважають, що робота парламенту нинішнього скликання не відрізняється від попереднього, а 24 – переконані, що нинішній парламент є менш ефективним.

Найбільше обурення людей викликають рішення монобільшості про продаж землі та легалізацію грального бізнесу. Проти них виступають майже дві третини українців – 60 % та 61 % відповідно.

Дослідження було проведено 16–17 липня 2020 року в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Під час нього опитали 2 000 респондентів, похибка не перевищує 2,2 %.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", чотири партії пройшли б до Верховної Ради, якби парламентські вибори відбувалися на початку липня.