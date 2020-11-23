Гройсман про результати "Слуги народу" на виборах: у людей йде процес усвідомлення

Пропрезидентська партія "Слуга народу" зберегла лідерство за результатами місцевих виборів-2020 по країні в цілому, проте не отримала жодного мера обласного центру – це говорить про те, що у виборців почався процес усвідомлення власної відповідальності.

Про це розповів експрем'єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв'ю ZN.ua. Політик підкреслив, що в будь-якому випадку поважає вибір виборців.

"... ми з вами абсолютно не маємо права засуджувати вибір жителів громад. Він може нам подобатися чи ні, але це рішення конкретних спільнот в конкретний історичний період. Йде еволюційний процес усвідомлення відповідальності за свої рішення. Люди в підсумку отримають те, за що вони проголосували", – уточнив він.

На минулих парламентських виборах люди повірили в "Слугу народу", нагадав він.

"Але ж були команди, в тому числі й наша, які мали досить серйозний кадровий потенціал і точно не допустили б такого бардака в країні, як зараз. При всіх відомих мінусах. Але люди вирішили так, значить, на те є об'єктивні причини. І я їхній вибір поважаю. Сьогодні партія Зеленського хоч і зберегла лідерство в загальному заліку по країні, але не отримала жодного мера обласного центру. Пішло усвідомлення. Точно також і в громадах. Потрібно перехворіти на це", – заявив Гройсман.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що то Гройсман готовий знову очолити Кабмін, коли його політсила пройде до Верховної Ради. На його думку, прем'єрство без власної команди – "нераціональний крок". При цьому він упевнений, що в наступному парламенті у них буде "своя професійна команда".