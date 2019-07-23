"Слуга народу": прізвища майбутніх нардепів за списком

За попередніми результатами підрахунку голосів, за списком "Слуги народу" до Верховної Ради проходять 124 народних депутатів.

OBOZREVATEL представляє їх поіменний список.

"Слуга народу" РБК

1. Дмитро Разумков

2. Руслан Стефанчук

3. Ірина Венедиктова

4. Давид Арахамія

5. Галина Янченко

6. Михайло Федоров

7. Олександр Корнієнко

8. Анастасія Красносільська

9. Олександр Ткаченко

10. Жан Беленюк

11. Сергій Бабак

12. Владислав Криклій

13. Олена Шуляк

14. Дмитро Наталуха

15. Єлизавета Ясько

16. Олексій Оржель

17. Андрій Герус

18. Михайло Радуцький

19. Денис Монастирський

20. Данило Гетьманцев

21. Денис Малюська

22. Андрій Холодов

23. Гео Лерос

24. Сергій Кальченко

25. Максим Ткаченко

26. Єгор Чернів

27. Святослав Юраш

28. Павло Сушко

29. Ірина Верещук

30. Олександр Кубрак

31. Юлія Діденко

32. Дмитро Соломчук

33. Михайло Ананченко

34. Анна Коваленко

35. Владлен Неклюдов

36. Ігор Кривошеєв

37. Сергій Іонушас

38. Олександр Завітневич

39. Вадим Струневич

40. Володимир Воронов

41. Юрій Аристов

42. Юрій Кисіль

43. Вадим Галайчук

44. Артем Ковальов

45. Валерій Стернійчук

46. Галина Михайлюк

47. Роман Бабій

48. Олександр Качура

59. Анна Новосад

50. Артем Культенко

51. Олег Марусяк

52. Микола Кириченко

53. Галина Третьякова

54. Павло Халімон

55. Ольга Мошенець

56. Ольга Саладуха

57. Ольга Коваль

58. Аліна Загоруйко

59. Олег Бондаренко

60. Михайло Крячко

61. Марина Бардіна

62. Людмила Марченко

63. Іван Юнаков

64. Дарина Володіна

65. Ольга Савченко

66. Оксана Гринчук

67. Володимир Козак

68. Андрій Лисюк

69. Олександр Сова

70. Володимир Ватрас

71. Роман Мулик

72. Олег Тарасов

73. Анатолій Костюх

74. Євген Брагар

75. Віталій Безгін

76. Олександр Салійчук

77. Елла Рєпіна

78. Арсеній Пушкаренко

79. Мар'ян Заблоцький

80. Андрій Клочко

81. Юлія Овчинникова

82. Олександр Мережко

83. Олексій Устенко

84. Олександр Кабанов

85. Федір Веніславський

86. Лада Булах

87. Євген Петруняк

88. Олександр Мариковський

89. Олександр Федієнко

90. Андрій Мотовіловець

91. Анна Колесник

92. Єлизавета Богуцька

93. Артем Нагаєвський

94. Микита Потураєв

95. Павло Якименко

96. Артем Кунаєв

97. Дмитро Припутень

98. Максим Павлюк

99. Василь Мокан

100. Роксолана Підласа

101. Богдан Торохтій

102. Оксана Дмитрієва

103. Маргарита Шол

104. Андрій Костін

105. Руслан Горбенко

106. Андрій Жупанін

107. Рстіслав Тістик

108. Євген Кравчук

109. Неллі Яковлєва

110. Сергій Гривко

111. Петро Павловський

112. Ірина Аллахвердієва

113. Олена Вінтоняк

114. Юрій Заславський

115. Андрій Задорожний

116. Остап Шипайло

117. Іван Шинкаренко

118. Ольга Совгиря

119. Володимир Крейденко

120. Тарас Тарасенко

121. Микола Сольський

122. Павло Фролов

123. Микола Новіков

124. Вікторія Підгорна

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія президента "Слуга народу", згідно з останніми даними ЦВК, може взяти більшість місць у Верховній Раді 9-го скликання – приблизно 240 (у сумі за списками і мажоритаркою).

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