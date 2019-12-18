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18 грудня • оновлено в 21:53
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Виключену зі "Слуги народу" Скороход вирішили вигнати з комітету Ради: документ

1.6т
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Народну депутатку Ганну Скороход можуть виключити з Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України.

Відповідна постанова про раніше виключену зі "Слуги народу" нардепку з'явилася в розпорядженні OBOZREVATEL (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Проект постанови на розгляд комітету подав заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

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Анна Скороход

Анна Скороход

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У документі пропозиція пояснюється тим, що Скороход отримала статус члена комітету з енергетики та ЖКГ саме за квотою "Слуги народу", однак вона більше не в фракції.

Рішення підтримали 7 із 9 присутніх членів Комітету з питань регламенту. Далі питання буде винесено на розгляд депутатів у сесійній залі.

Вказується, що документ набирає чинності з дня його прийняття.

Виключену зі "Слуги народу" Скороход вирішили вигнати з комітету Ради: документ

Нагадаємо:

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Анна Скороход заявила, що рішення в "Слузі народу" приймає не більшість, а "кілька людей".

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Ганна Скороход
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу політика фотографии
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Она противилась безумному повышению тарифов?
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