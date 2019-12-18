Виключену зі "Слуги народу" Скороход вирішили вигнати з комітету Ради: документ

Народну депутатку Ганну Скороход можуть виключити з Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України.

Відповідна постанова про раніше виключену зі "Слуги народу" нардепку з'явилася в розпорядженні OBOZREVATEL (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Проект постанови на розгляд комітету подав заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Анна Скороход Колаж

У документі пропозиція пояснюється тим, що Скороход отримала статус члена комітету з енергетики та ЖКГ саме за квотою "Слуги народу", однак вона більше не в фракції.

Рішення підтримали 7 із 9 присутніх членів Комітету з питань регламенту. Далі питання буде винесено на розгляд депутатів у сесійній залі.

Вказується, що документ набирає чинності з дня його прийняття.

Нагадаємо:

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Анна Скороход заявила, що рішення в "Слузі народу" приймає не більшість, а "кілька людей".

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