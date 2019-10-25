"Слуга народу" Шевченко виступив на росТВ: журналіст зауважив показовий момент

Історія з народним депутатом Євгеном Шевченком від партії "Слуга народу", який своїм виступом на російському пропагандистському каналі "Перший" обурив українське суспільство, знову поставила питання про те, чи існує як єдина політична сила "Слуга народу".

Таке зауваження висловив журналіст і публіцист Павло Казарін для "Крим.Реалії", підкресливши, що незрозуміло, де закінчується особиста позиція Шевченка, а де починається фракційна (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Зрештою, будь-яка партія будується на якійсь ціннісній платформі. Членство в ній означає згоду з ідеологією. Тією самою, яку потім представники транслюють під час публічних виступів", – написав журналіст.

"Слуга" виправдався за ефір на росТБ із Пушиліним Скріншот із відео

За його словами, "слуг народу" можна запідозрити в чому завгодно, крім ціннісної однодумності.

"Ми бачимо суперечки всередині парламентської фракції. Взаємні звинувачення в підкупі. Публічні конфлікти між керівництвом і мажоритарниками. Що, втім, не дивно, якщо згадати про те, як цей проєкт створювався", – згадав Казарін.

Оглядач "Крим.Реалії" вважає, що немає жодного сенсу вплутуватися в дискусію з тими, хто заперечує сам факт присутності російських військ на сході України. Так, як це було на ефірі за участю Євгена Шевченка, додав журналіст.

"Можна сперечатися про інтерпретації, але немає сенсу сперечатися про факти", – переконаний Казарін.

На його думку, мотиви українських спікерів в ефірах каналів російської пропаганди можуть пояснюватися або наївністю, або дурістю, або користю. А от російським федеральним каналам можна дорікати в чому завгодно, крім наївності, підсумував він.

"Це професійно налагоджені машини пропаганди, які давним-давно вже не сперечаються про інтерпретації реальності. Вони оскаржують саму реальність. Підміняють факти фейками. Замазують події. Говорять про те, чого не було", – зазначив Казарін у публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Шевченко в ефірі російського держтелеканалу звинуватив українських націоналістів у протестах, які відбулися в Києві 14 жовтня, і сказав, що треба зняти "мовне питання", яке призвело "до розколу в суспільстві".

Пізніше нардеп виправдався за ефір із Пушиліним, заявивши, що його нібито підставили.

У Офісі президента України Володимира Зеленського неоднозначно сприйняли виступ депутата. Його вчинок не засудили, а просто розпитали про його причини. А керівник президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Шевченко ні в чому не винен.

За участь у програмі пропагандистів Шевченка внесли до бази сайту "Миротворець".

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