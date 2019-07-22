"Слуга народу" розраховує на більшість у Раді: інфографіка

Партія "Слуга народу" розраховує на 255 місць у новій Верховній Раді за підсумками позачергових парламентських виборів.

Відповідну інфографіку 22 липня під час брифінгу представив керівник штабу партії Олександр Корнієнко, передає Ліга.net.

За його словами, до парламенту від "Слуги народу" проходять від 125 до 127 кандидатів за мажоритаркою і 121 або 122 — за партійним списком.

"Так приблизно буде виглядати Верховна Рада", — прокоментував Корнієнко інфографіку.

"Загалом у нас зараз розподіл 416 мандатів, але взагалі їх 426, і за рахунок цього цифра буде змінюватися", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. Згідно з даними Національного екзит-полу, найбільшу кількість нардепів до парламенту приведе партія Володимира Зеленського "Слуга народу".

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