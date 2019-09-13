"Слуга народу" розпустила ЦВК за вказівкою Зеленського

Монобільшість президентської партії "Слуга народу" у Верховній Раді України та деякі представники інших політсил підтримали подання Володимира Зеленського про розпуск Центральної виборчої комісії.

Це рішення було підтримане 341 голосом у ході пленарного засідання парламенту 13 вересня. Це може стати черговим кроком до узурпації влади і впливу на вибори.

Характерно, що подання Зеленського було роздане нардепам із самого ранку ще 12 вересня. Фото документа опублікували на Telegram-каналі "УП. Off the record". У порядку денному він не значився, однак розгляд парламентом був запланований через кадровий характер рішення.

Подання Зеленського про розпуск ЦВК Telegram-канал "УП. Off the record"

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Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко категорично виступив проти такого рішення, зазначивши, що воно є політично мотивованим і грубо суперечить принципам демократичного розвитку України.

Нагадаємо, президент підписав документ і подав його до Верховної Ради 9 вересня. Причина розпуску – нібито заангажованість у роботі ЦВК. Більше того, Зеленський описав конкретний випадок із його депутатом Олександром Куницьким. Комісія відмовилася його реєструвати за одним із харківських округів (169-й).

Характерно, що Куницький має подвійне громадянство і не проживав п'ять років до виборів в Україні, як того вимагає закон. Однак рішення ЦВК він оскаржив у суді.

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL:

згідно зі статтею 31-1 закону про Центрвиборчком, повноваження всього складу ЦВК можуть бути достроково припинені парламентом за вмотивованим поданням президента України. Рішення Рада, відповідно до закону, має ухвалити не менше ніж двома третинами від її конституційного складу.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі президента заявили, що формальним приводом для розпуску ЦВК може стати ситуація, що склалася на 198-му виборчому окрузі Черкаської області.

Нагадаємо, що 24 і 26 серпня Верховний суд скасував протокол ЦВК України про результати виборів у цьому окрузі, в якому зафіксована перемога самовисуванця Сергій Рудика. Позов подала кандидатка від "Слуги народу" Наталія Дьяченко. В результаті Рудик не склав присягу народного депутата.

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