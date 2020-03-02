Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков має зберегти свою посаду в оновленому уряді.

Про це "Лівому берегу" розповів глава Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, депутат від фракції "Слуга народу" Денис Монастирський.

"Ми розуміємо, що значна частина Кабміну є кандидатами на вихід із уряду. Чому? Тому що за певними своїми напрямками вони просто не впоралися. Це можна сказати щодо більшості міністерств. Крім одного – це Міністерство внутрішніх справ. Тому що тут однозначно треба визнати – це одне з найсильніших відомств. Думаю, з цим погодиться багато моїх колег і депутатів", – пояснив політик.

Арсен Аваков

Монастирський переконаний, що Аваков залишиться в новому складі Кабміну, адже "до нього питань точно буде найменше".

"Адже в багатьох напрямках він справді підставив плече своїм колегам у Кабміні. Я маю на увазі евакуацію наших людей з Уханя через короновірус. Хоча це була пряма відповідальність Міністерства охорони здоров'я, але Нацгвардія та поліція допомогли, і масових заворушень не було. Тому мій прогноз – міністр Аваков однозначно повинен залишитися працювати в оновленому Кабміні", – заявив нардеп.

Він зазначив, що Аваков перебуває на посаді глави МВС вже шість років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав умову відставки всього Кабміну.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук відреагував на можливі відставки деяких міністрів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся