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31 березня • оновлено в 16:59
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"Слуга народу" розкололася через страх дефолту – В'ятрович

1.9т
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Державницька позиція партії "Європейська солідарність" та фаховий підхід до ухвалення критично важливих законів дали можливість врятувати економіку країни від дефолту.

Про це написав народний депутат фракції "ЄС" Володимир В’ятрович на сторінці у Facebook. Він зауважив, що можливість дефолту розколола монобільшість на тих, хто бачив у ньому загрозу країні та тих, хто бачив можливість для себе.

"Цей розкол повернув у парламент політику – змусив "Слуг народу" йти на компроміси, об‘єднуватися з іншими проукраїнськими силами", – зазначив політик.

Володимир В'ятрович

Володимир В'ятрович

Він особливо підкреслив, що фракції вдалося відстояти свою позицію у питанні запровадження ринку землі та врятувати державні землі сільскогосподарського призначення від дерибану і розпродажу олігархам. Фракція "Слуга народу" погодилась підтримати поправки, які створюють відповідні запобіжники.

"Вони пішли на серйозні поступки у питанні ринку землі: реформу розбили на етапи до 2024 року; внесли до земельного законопроєкту поправки, які не дозволять надмірну концентрацію земель в одних руках і створення латифундій, а також продавати державну та комунальну сільськогосподарську землю", – зазначив В’ятрович.

"Загроза дефолту об’єднала проукраїнські сили довкола підтримки закону, який робить неможливим поверення Приватбанку Коломойському", – також додав він.

Водночас В’ятрович зазначив, що голосування в парламенті не свідчать про створення нового формату більшості у Верховній Раді.

"Ні, це не нова більшість. Найкраще цю тезу перекреслив провал важливих для влади змін до бюджету. Але це спроможність парламенту єднатися для захисту України", – наголосив народний депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський вперше не зміг приборкати свою фракцію "Слуга народу" для голосування за відкриття ринку землі та банківський закон.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Володимир В'ятрович
Місце
Україна
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