"Слуга народу" прозрів після поїздки на Донбас та визнав, що стріляють щодня

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
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'Слуга народу' прозрів після поїздки на Донбас та визнав, що стріляють щодня

Нардеп від "Слуги народу" Олексій Леонов, який у складі делегації побував у зоні ООС на Донбасі, розповів про обстріл із боку російських окупантів.

Політик у Facebook повідомив, що обстріли відбуваються щодня. За час його перебування з українськими військовими по позиціях ЗСУ стріляли кілька разів.

Олексій Леонов на Донбасі

"Поїхав у найбільш небезпечну зону, де ворог максимально близько (відстань до противника близько 130 метрів). На місці нас розділили по одному. Ніч провели з нашими військовими на позиції. За час перебування за нашу позицію було випущено 4 снаряди: два рази з підствольного гранатомета і два рази з РПГ. Військові кажуть, що провокації відбуваються щодня! " – повідомив Леонов про порушення перемир'я з боку ворога.

"Слуга народу" прозрів після поїздки на Донбас та визнав, що стріляють щодня

Зазначимо, що раніше політик у соцмережі хвалився, що президент Володимир Зеленський досяг припинення вогню на Донбасі.

"Для мене Володимир Зеленський – це насамперед людина слова. Ключові обіцянки, дані президентом на початку його каденції, виконані: обмін полоненими, розблокування "нормандського" формату, припинення вогню і багато іншого", – писав нардеп.

"Слуга народу" прозрів після поїздки на Донбас та визнав, що стріляють щодня

Журналіст Юрій Бутусов в Faceook зазначив, що Леонов після заяв про обстріл став "зрадофілом".

"Леонов написав пост, як потрапив під обстріл, і дізнався, що так звані "провокації" – це обстріли росіянами українських військовослужбовців на українській землі. І написав, що відбуваються обстріли щодня! Це як же розуміти – Леонов заперечує припинення вогню? Адже все два тижні Леонов запевняв усіх, що припинення вогню вже відбулося! Це ж зрада!" – писав він.

"Слуга народу" прозрів після поїздки на Донбас та визнав, що стріляють щодня

Нагадаємо, що раніше Зеленський під час поводження з трибуни парламенту заявив, що на Донбасі відбулося реальне припинення вогню, і на фронті сталася тільки "одна бойова втрата".

Як повідомляв OBOZREVATEL, понад сто депутатів від "Слуги народу" вранці 21 жовтня вирушили з робочою поїздкою на Донбас, де перебували протягом двох днів.

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