"Слуги народу" зберуться на вирішальний з'їзд: всі подробиці онлайн

У неділю, 10 листопада, о 12:00 стартує перший етап чергового з'їзду партії "Слуга народу".

Його проведуть у КВЦ "Парковий" у Києві (вул. Паркова, 16А). Як повідомляє пресслужба політсили, реєстрація учасників розпочнеться о 11:00.

OBOZREVATEL буде вести текстову трансляцію всього, що відбуватиметься.

"Слуги народу" зберуться на вирішальний з'їзд

До участі в з'їзді запрошені представники Офісу президента, уряду і Верховної Ради, народні депутати-члени фракції "Слуги народу" в повному складі, представники "Зекоманди" з усіх регіонів України та представники засобів масової інформації.

У програмі з'їзду:

Звіт діяльності партії "Слуга народу" за останній рік.

Рішення кадрових питань.

Обговорення та ухвалення рішень про створення Робочої групи із внесення змін до Статуту партії.

Обговорення та ухвалення рішень щодо запуску системи обліку (аналітичний і законотворчий центри, Школа політичної освіти і т.д.).

Ухвалення рішення про участь партії у виборах в ОТГ 22 і 29 грудня 2019.

Одне з найбільш очікуваних рішень – зміна керівника партії, оскільки Дмитро Разумков став спікером Верховної Ради і не має можливості займатися розвитком політсили. Це місце вже пророкують Олександру Корнієнку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Слузі народу" буде, що обговорити на масштабному з'їзді, оскільки нардепи вже встигли потрапити в кілька гучних скандалів. Частково "польоти" розібрали на закритій зустрічі 28 жовтня, на якій президент Володимир Зеленський закликав "не розхитувати човен".

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