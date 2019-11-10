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10 листопада • оновлено в 08:49
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"Слуги народу" зберуться на вирішальний з'їзд: всі подробиці онлайн

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У неділю, 10 листопада, о 12:00 стартує перший етап чергового з'їзду партії "Слуга народу".

Його проведуть у КВЦ "Парковий" у Києві (вул. Паркова, 16А). Як повідомляє пресслужба політсили, реєстрація учасників розпочнеться о 11:00.

OBOZREVATEL буде вести текстову трансляцію всього, що відбуватиметься.

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"Слуги народу" зберуться на вирішальний з'їзд

"Слуги народу" зберуться на вирішальний з'їзд

До участі в з'їзді запрошені представники Офісу президента, уряду і Верховної Ради, народні депутати-члени фракції "Слуги народу" в повному складі, представники "Зекоманди" з усіх регіонів України та представники засобів масової інформації.

У програмі з'їзду:

  • Звіт діяльності партії "Слуга народу" за останній рік.

  • Рішення кадрових питань.

  • Обговорення та ухвалення рішень про створення Робочої групи із внесення змін до Статуту партії.

  • Обговорення та ухвалення рішень щодо запуску системи обліку (аналітичний і законотворчий центри, Школа політичної освіти і т.д.).

  • Ухвалення рішення про участь партії у виборах в ОТГ 22 і 29 грудня 2019.

Одне з найбільш очікуваних рішень – зміна керівника партії, оскільки Дмитро Разумков став спікером Верховної Ради і не має можливості займатися розвитком політсили. Це місце вже пророкують Олександру Корнієнку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Слузі народу" буде, що обговорити на масштабному з'їзді, оскільки нардепи вже встигли потрапити в кілька гучних скандалів. Частково "польоти" розібрали на закритій зустрічі 28 жовтня, на якій президент Володимир Зеленський закликав "не розхитувати човен".

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Особи
Дмитро Разумков Олександр Корнієнко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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