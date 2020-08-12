"Слуга народу" проведе з'їзд через вибори: озвучені плани

Політична партія "Слуга народу" проведе позачерговий з'їзд 29 серпня, де розгляне питання участі своїх кандидатів на місцевих виборах.

Про це повідомила в Facebook заступник голови фракції Євгенія Кравчук. Зокрема на з'їзді представлять список кандидатів на посади мерів обласних центрів.

"З'їзд партії "Слуга Народу" відбудеться 29 серпня в Києві. Символічно – рівно рік з моменту роботи нового скликання парламенту. Сьогодні таке рішення ухвалила Вища рада партії. На з'їзді ми юридично ухвалимо рішення про участь в місцевих виборах 2020 року, представимо широкійі громадськості відповідну програму партії, а також список кандидатів на посади мерів обласних центрів", - написала нардепка.

Також, за її словами з'їзд висуне кандидата в народні депутати на довиборах по 208-му округу в Чернігівській області.

"Що ж, відпочили трохи і повертаємося до активної роботи. Попереду на нас чекає насичений політичний сезон!" – резюмувала Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Слуга народу" планує зібрати представників виборчих штабів на всеукраїнський з'їзд наприкінці серпня, напередодні місцевих виборів.