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"Слуга народу" проведе з'їзд через вибори: озвучені плани

Борис Бондар
Борис Бондар
Політика
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'Слуги народу' проведуть з'їзд напередодні місцевих виборів

"Слуги народу" проведуть з'їзд напередодні місцевих виборів. Новий час

Політична партія "Слуга народу" проведе позачерговий з'їзд 29 серпня, де розгляне питання участі своїх кандидатів на місцевих виборах.

Про це повідомила в Facebook заступник голови фракції Євгенія Кравчук. Зокрема на з'їзді представлять список кандидатів на посади мерів обласних центрів.

"З'їзд партії "Слуга Народу" відбудеться 29 серпня в Києві. Символічно – рівно рік з моменту роботи нового скликання парламенту. Сьогодні таке рішення ухвалила Вища рада партії. На з'їзді ми юридично ухвалимо рішення про участь в місцевих виборах 2020 року, представимо широкійі громадськості відповідну програму партії, а також список кандидатів на посади мерів обласних центрів", - написала нардепка.

Також, за її словами з'їзд висуне кандидата в народні депутати на довиборах по 208-му округу в Чернігівській області.

"Що ж, відпочили трохи і повертаємося до активної роботи. Попереду на нас чекає насичений політичний сезон!" – резюмувала Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Слуга народу" планує зібрати представників виборчих штабів на всеукраїнський з'їзд наприкінці серпня, напередодні місцевих виборів.

УкраїнаПартія Слуга народуЄвгенія Кравчук
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